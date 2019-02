Rentmeesterschap velden dè oplossing van Bras Fijnaart

Bras Fijnaart pleit voor een andere onderhoudsaanpak van sportaccommodaties. “Want velden op sportcomplexen zijn via rentmeesterschap beter, goedkoper en efficiënter te onderhouden.”

Goof Rijndorp , d irecteur van Bras Fijnaart, ontdekte tijdens een studiereis naar Engeland, de mogelijkheden van het rentmeesterschap van sportvelden.

Gras met kunstgras

“Alle innovaties die er voor het onderhoud van grasvelden zijn, worden in Engeland omarmd. Dat kan daar vanwege de ruime budgetten waarover clubs zoals Tottenham Hotspur en Arsenal beschikken. En bijna alle innovaties daar komen uit Nederland.”

Zo legt Bras Fijnaart nu grasmatten neer die van origine Nederlands zijn en waarin voor 8% kunstgras is geïmplanteerd. “Dat beschermt de grasplant tegen slidings. Wij leggen deze hybride velden nu in heel Nederland aan.”

Overname van het beheer

De basis van de rentmeesterschap bij Bras Fijnaart is innovatie. “Wij kregen van opdrachtgevers zoals gemeenten, vaak te horen ‘dat wij dit en dat moesten uitvoeren’. Dan krabden wij ons weleens achter de oren.”

“Want was dat nou wel nodig, om zoveel kuub zand toe te passen? Werd de toplaag daardoor niet te schraal waardoor het veld minder stabiel wordt? Dus zijn wij gaan voorstellen om het beheer van de sportaccommodaties integraal over te nemen.”

“Je ziet bij dat de kennis bij veel gemeenten aan het opdrogen is terwijl wij de kennis en kunde juist in huis hebben. Nu zien wij soms dat degene die over de riolering gaat, de sportvelden er nog even bij krijgt. En dat terwijl hij vaak totaal geen verstand heeft van gras. Dat is zonde.”

Rentmeesterschap onderhoudsmodel

Bras Fijnaart heeft nu een model waarin een heel sportpark door één partij wordt onderhouden. Rijndorp: “Wij werden voor het gras ingehuurd, iemand anders voor de hekken en weer een andere leverancier voor de lichtmasten.”

“Dan gebeuren er dingen op de sportparken die je niet wilt. Als de mensen van de lichtmasten de kortste weg naar een mast nemen, dan steken dwars het veld over. En daarbij laten zij diepe sporen na.”

“Rentmeesterschap is ook een oplossing bij privatiseringen van sportparken. Gemeenten doen het onderhoud aan de clubs over maar daar zitten vaak goedwillende bestuurders zonder voldoende expertise.”

“Het gevolg is dat clubs hun complex niet goed onderhouden en moet er toch weer bij de gemeente worden aangeklopt. Via rentmeesterschap op accommodaties voorkom je die problemen.”

