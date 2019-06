Veldbeheerders krijgen geen extra tijd meer

Sportclubs moeten sneller dan zij hoopten, stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Vanaf 2020 mogen veldbeheerders middelen zoals glyfosaat voor de velden alleen nog in uitzonderlijke gevallen toepassen. Vanaf 2022 geldt een totaalverbod.

Begin juni bleek dat clubs hoopten om tot 2025 landbouwgif te mogen gebruiken. Maar dat mag niet van Stas. Stientje van Veldhoven. Zij houdt de clubs aan de afspraak uit 2015.

Veldbeheerders moeten gifgebruik onderbouwen

In dat jaar beloofden de sportbonden, de ­NGF en terreinbeheerders beterschap. Volgens het convenant ‘Green deal sportvelden‘ zouden veldbeheerders vanaf 2020 alleen in ‘strikt noodzakelijke situaties’ chemische middelen gebruiken.

De BSNC en de VHG makten zich in 2018 al zorgen over de snelheid van de overgang naar chemievrij sportveldbeheer. Zij gaven toen al aan dat zij de beheerders van sportterreinen over dit belangrijke thema moeilijk konden bereiken.

Beheerders die vanaf 2020 nog gif willen gebruiken, moeten van de stas. eerst onderbouwen waarom duurzame alternatieven niet werken. In september komt Van Veldhoven met de invulling van haar plannen.

Effecten nooit onderzocht

De Europese Unie riep tien jaar geleden al op om de blootstelling aan pesticiden voor kinderen tot een minimum te beperken of te verbieden. Het RIVM kan niet zeggen hoe schadelijk het gebruik van chemische middelen voor sporters is. Dit heeft het instituut namelijk nooit onderzocht.

De Unie van Waterschappen maakt zich wel zorgen en is een onderzoek gestart. Zij vrezen de effecten van de middelen op de kwaliteit van het water in de sloten rondom sportvelden.

Al sinds 2017 verboden

Buiten de landbouw is professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen al sinds 2017 bij wet verboden. Het ministerie maakte voor sportvelden een uitzondering als de betrokken partijen zelf met een oplossing zouden komen. Dit resulteerde destijds in het convenant Green deal sportvelden.

