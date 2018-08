Gifgebruik op Utrechtse sportvelden baart PvdD zorgen

De Partij voor de Dieren heeft aan BenW van Utrecht, schriftelijke vragen gesteld over het gifgebruik op sportvelden. De PvdD Utrecht wil weten hoeveel en welk gif daarvoor wordt gebruikt.

Uit onderzoek van de BSNC blijkt dat bij de bestrijding van onkruid, algen en mossen op kunstgrasvelden, middelen worden gebruikt die niet zijn toegestaan.

Gifvrij beheren

In 2016 is al gebleken dat op de Utrechtse sportvelden nog gebruik werd gemaakt van middelen die glyfosaat bevatten. Destijds werd afgesproken om de sportvelden in Utrecht zo snel mogelijk gifvrij te gaan beheren. De partij wil nu weten hoe het staat met het nakomen van de afspraken om gifgebruik te stoppen.

Wanneer is gifgebruik afgebouwd

De PvdD wil van het college weten hoeveel en welke soorten gif er op de velden nog gebruikt worden. De partij wil ook weten welke alternatieven er al worden ingezet om het onkruid op de sportvelden te bestrijden.

En als Utrecht nog niet volledig gifvrij is, dan zou de PvdD graag van het college vernemen waarom dit nog niet het geval is. Bovendien vraag de partij per wanneer het college denkt dat het gifgebruik op de sportvelden volledig is afgebouwd.

TPE

De veiligheid en bespeelbaarheid van de sportvelden in Utrecht is een aandachtspunt van de Utrechtse PvdD. Eerder vroeg de partij al aan BenW of het college bereid was om onderzoek te laten uitvoeren naar de milieu-effecten van TPE op kunstgrasvelden.

Andere gemeenten gebruiken al milieuvriendelijkere varianten van TPE, zoals infill van kurk. De PvdD heeft het college ook gevraagd of het in Utrecht wil stoppen met de aanleg van velden met TPE en om voor schonere varianten te kiezen.

