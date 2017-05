Field topping is eigenlijk flinterdun sportveldschillen

Sportpark Zuilen in Utrecht experimenteert met het beheer van sportvelden zonder chemicaliën te gebruiken. Via ‘field topping’ wordt het onkruid bestreden en vogels en vleermuizen houden de insecten stand op peil. De eerste ervaringen met deze werkwijze zijn positief, zo bericht de BSNC.

Met field topping wordt de bestrijding van onkruid op sportvelden letterlijk bij de wortel aangepakt.

Etensbak

“De gedachte achter de nestkasten is dat koolmezen, spreeuwen en vleermuizen zich hier nestelen en de sportvelden als etensbak gebruiken. Het duurde even maar de bewoners vliegen nu af en aan”, zegt beheerder José Hoogstraten. “En op de kleedkamers ligt grind waarop scholeksters zich hebben genesteld. Die broeden al en ik zie hen de engerlingen en emelten al uit de sportvelden pikken”, zegt Hoogstraten.

Field topping

“Onkruid werd altijd met chemicaliën bestreden maar daar willen wij vanaf. Daarom experimenteren wij nu met field topping. Daarbij wordt de bovenste 1,5 à 2 cm van het sportveld verwijderd, want daarin zit het meeste onkruid. De wortels van het onkruid beschadigen en sterven af. Maar de wortelvoet van het gras zit dieper dus die groeit door. Na de field topping wordt de graslaag bezand en ingezaaid.

Oorzaak wordt weggenomen

Field topping werd op Zuilen voor het eerst in juni 2016 uitgevoerd. “Wij hebben voor een experiment met field topping gekozen omdat daarmee de oorzaak van het probleem wordt aangepakt”, licht beheerder Michiel van Koningsbruggen toe. “Het moet waarschijnlijk elke drie jaar opnieuw worden gedaan, maar misschien wel elke vier of vijf jaar.”

Van leunhek tot leunhek

“Wij hebben Field topping precies tot aan de zijlijnen toegepast en dat kun je zien. Net buiten de lijnen staan madeliefjes en ander onkruid in het gras. In het speelveld staat zeker 90% minder onkruid en de clubs zijn dan ook erg tevreden. De ervaring met deze werkwijze is zo goed dat binnenkort nog twee velden van leunhek tot leunhek behandeld gaan worden”, aldus Hoogstraten.

