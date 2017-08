Aanbesteding 250.000 m² veldonderhoud moet over

De aanbesteding van het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Opsterland moet opnieuw worden gedaan. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden geoordeeld in een kort geding, dat was aangespannen door het bedrijf Bouma Sport en Groen in Tynaarlo.

De rechtbank heeft daartoe besloten omdat een aantal bepalingen in de eerdere aanbesteding volgens de rechter op meerdere manieren zijn uit te leggen.

Onderhoud van 250.000 m² sportveld

De aanbesteding betreft het onderhoud van voetbal- en korfbalvelden in 13 dorpen maar ook van het rugbyveld in Gorredijk. In totaal gaat het om zo’n 250.000 m² sportveld. De gemeente had het werk al per 1 april 2018 gegund aan De Enk Groen & Golf in Renkum. Dit bedrijf zou het onderhoud mogen uitvoeren voor minimaal twee jaar.

Te laag ingeschreven

Bouma Sport en Groen had eveneens ingeschreven op het werk, maar deze voldeed volgens Opsterland niet ‘omdat deze te laag was’. Daar was Bouma het niet mee eens dus stapte het bedrijf naar de rechter.

Minimum tarief aanbesteding

De gemeente had bij de aanbesteding minimum tarieven aangegeven en ook vermeld dat een inschrijving onder het minimum tot uitsluiting kon leiden. De gemeente verzuimde om erbij te zetten in welke gevallen een inschrijving zou worden uitgesloten.

Volgens de rechtbank in Leeuwarden had de gemeente Opsterland dat wel moeten doen. “De bepaling in deze aanbesteding biedt te veel ruimte voor willekeur”, zo concludeerde de rechter in zijn uitspraak.

Aanbesteding moet helemaal opnieuw

Bouma eiste dat het bedrijf de klus meteen alsnog toegewezen zou krijgen. Maar omdat de bepaling op meerdere manieren kan worden uitgelegd, gaat de rechter ook daar niet in mee. De procedure moet nu helemaal opnieuw worden gedaan. Het is niet duidelijk of het veldonderhoud voor komend seizoen in gevaar komt door de uitspraak. De gemeente Opsterland wilde op 1 augustus jl. nog niet met een reactie komen.

