Kunstgrasverwijdering, wat komt daar eigenlijk bij kijken?

Kunstgras staat de laatste tijd voldoende in het zoeklicht maar het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s van sporten op kunstgras verwaarloosbaar zijn. Maar verwaarloosbaar of niet, veel gemeenten denken toch na over kunstgrasverwijdering of vervanging van de infill.



Veel kunstgrasvelden zijn al behoorlijk aan het eind van hun levensduur. Het resultaat is dat er veel zal moeten worden gerenoveerd. Dan is het nuttig om te weten hoe kunstgrasverwijdering gaat.

Renovatiegolf op komst

Er komt een golf van veldrenovaties op de markt af. En dat is voor de BSNC een goede reden om de renovatie protocollen bij te werken. Want hoe moet een versleten mat worden vervangen en hoe moet nou precies de onderbouw worden behandeld? En hoe zit het met de aansluiting op de wetgeving en de zorgplicht?

Platformbijeenkomst

Op de bijeenkomst van 23 maart worden de meest recente protocollen gepresenteerd. De zaal zal daarna, aan de hand van vragen, nog dieper op de stof ingaan. Na afloop kent iedereen de fasering en aspecten rond de renovatie van kunstgras. Het programma start om 15:00 uur in restaurant De Roskam in Houten. Het programma ziet er als volgt uit:

15:00 uur Ontvangst en kennismaking; 15:30 uur Aanvang bijeenkomst, welkomstwoord en kennisquiz; 15:40 uur Presentatie van ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op 2.0’; 15:50 uur Welke aspecten spelen er bij een renovatie;

. Welke zijn de risico’s bij kunstgrasverwijdering Welke sporttechnische aspecten spelen een rol Wetgeving, risico’s en tips rond Arbo-wetgeving Wetgeving, risico’s en tips rond Bodem-wetgeving

. 17:30 uur Ruimte voor debat; 18:00 uur Prijsuitreiking n.a.v. de kennisquiz; 18:15 uur Formele afronding van de bijeenkomst; 18:30 uur Informele borrel en diner buffet

Aanmelden kan nog

Op 23 maart is Ben Moonen voorzitter van de bijeenkomst. De deskundigen van BK Ingenieurs houden deze middag de presentaties die de protocollen samen met de werkgroep Renovatie opstelde. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze bijeenkomst.

Volg @Allesportzaken op twitter!