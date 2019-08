De VSG pleit bij EU voor uitzondering synthetische infill

De VSG pleit bij de EU voor uitzondering van synthetische infill in kunstgrasvelden. De vereniging heeft daarvoor een reactie gegeven op een openbare raadpleging van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

raadpleging De openbaredoor het ECHA gaat over de eventuele beperking van het gebruik van microplastics.

Onderzoek naar de impact

Rubber- en plastic infill voor kunstgrasvelden valt onder de voorgenomen restrictie. Met de raadpleging wil het ECHA te weten komen welke impact een beperking zou hebben.

Met de opgedane kennis zal het ECHA na 20 september de EC een advies sturen. De EC zal dit dan in maart 2020 behandelen en in september 2020 een besluit nemen.

VSG schetst de impact

In het slechtste geval legt de EC het gebruik van synthetische infill aan banden. Gemeenten en clubs zouden kunstgrasvelden dan niet meer met deze infill mogen aanvullen en uiteindelijk ook niet meer kunnen gebruiken.

De EC zou ook de keuze voor nieuwe kunstgrasvelden kunnen beperken, met gevolgen voor de kwaliteit en de prijs. Goede alternatieven voor infill zoals SBR of TPE zijn immers (nog) niet op de markt.

In de reactie geeft de VSG aan welke impact de maatregel voor gemeenten, sport en samenleving zou hebben. Kort samengevat luidt deze ‘no pitch, no sport, no benefits’.

VSG wil gezamenlijke reactie

Ook partijen zoals de KNVB bereiden een reactie voor. De eerste termijn om dat te doen eindigde al op 20 mei jl. Voor de volgende ronde beoordeelt de VSG of het zinvol is om samen met partners te reageren.

De VSG wil in elk geval het belang van doorgaan met het gebruik van kunstgrasvelden extra benadrukken. Ook wil de vereniging aangeven dat de sportsector in ons land bezig is met maatregelen die de milieu-effecten beperken.

Hiermee hoopt de VSG een uitzondering op een beperking of een tijdelijke vrijstelling te bereiken. Zo’n vrijstelling zou de sector enerzijds in staat stellen om alternatieven te ontwikkelen. Anderzijds zouden gemeenten dan de ruimte krijgen om op termijn hun velden af te schrijven.

