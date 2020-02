Toepassing rubberkorrels hoeft geen probleem te zijn

Milieuminister Stientje van Veldhoven vindt de toepassing van rubberkorrels op kunstgrasvelden geen probleem. Dat schrijft ze in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Maurits von Martels.

Von Martels trok in januari aan de bel n.a.v. een rechterlijke uitspraak tegen sportbedrijf Sportaal. Bij voetbalclub Vogido waren kunstgraskorrels buiten het veld terechtgekomen.

Uitleg over zorgplicht

Sportaal zou zich niet aan de zorgplicht hebben gehouden. Von Martels wilde van de minister uitleg hebben over wat die zorgplicht dan precies inhoudt. De minister gaf aan dat die zorgplicht niets meer is dan het voorkomen dat er korrels buiten het veld terechtkomen. “Het gaat dan om een dubbele zorgplicht”, zo schrijft zij.

“In de eerste plaats gaat het om de plicht om verontreiniging te voorkomen. En in de tweede plaats moet de eigenaar, als vervuiling zich toch voordoet, de bodem saneren. Daarmee beperkt de club of gemeente de gevolgen ervan of maakt deze zoveel mogelijk ongedaan.”

Rubberkorrels geen probleem

Sportaal gaf aan te verwachten dat meer clubs een rechtszaak over dit onderwerp zouden kunnen verwachten. Maar de minister vindt het geen probleem dat sportclubs rubberkorrels op het veld strooien. “De toepassing daarvan hoeft geen probleem te zijn. Alleen moet de veldeigenaar de verspreiding naar de bodem en het oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen.”

Planken langs de kanten

Van Veldhoven: “De clubs hebben informatie ontvangen over hoe zij de verspreiding van rubberkorrels kunnen voorkomen. Clubs kunnen ook vanaf 2020 subsidie aanvragen om bijvoorbeeld planken aan de zijkant van velden te (laten) zetten.”

Von Martels vroeg zich in zijn vragen ook af of kurk een alternatief voor rubberkorrels kan zijn. De minister heeft al 1,5 miljoen euro gestoken in onderzoek naar milieuvriendelijke toepassingen van infill. Het doel is om een kunstgrasveld te bereiken met daarop geen – of biologisch afbreekbare – korrels.

Zo’n toepassing zou er al begin 2021 kunnen zijn.

