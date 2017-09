Aangifte overtreding milieuwetgeving met rubberkorrels

Recycling Netwerk Benelux heeft aangifte gedaan van het instrooien van met zink vervuilde rubberkorrels. “Milieu-overtredingen met autobandenafval leidt tot meerdere milieurisico’s.”

Robbert van Duin “Dit is een overtreding van de afvalwetgeving en daarom hebben wij aangifte gedaan”, verklaart, voorzitter van Recycling Netwerk Benelux (RNB).

Zink

De rubberkorrels die op de sportvelden liggen, zijn versnipperde autobanden van enkele millimeters groot. Maar in iedere band zit circa 1% zink. In vrachtwagenbanden zelfs 2%. “De uitloging is jaarlijks meer dan 5 kilo per veld. Het meeste zink verdwijnt in de bodem, het grond- en het oppervlaktewater”, legt Van Duin uit.

Verantwoordelijkheid

Volgens RNB zijn bedrijven primair verantwoordelijk voor deze overtreding van de afvalwetgeving. “Maar wij klagen ook de terreineigenaren en -beheerders aan. Zij zijn namelijk tekort geschoten bij de aanleg en het beheer van de kunstgrasvelden. Samen met de instanties die belast zijn met controle en handhaving.”

VROM en RIVM

Het ministerie van VROM is al in 2006 door het RIVM gewezen op de overschrijding van de zinkconcentraties in oppervlakte- en grondwater. Het ministerie heeft echter niet ingegrepen. “Tussen de overheid en de bandenindustrie is hierover destijds flink gepolderd”, stelt Van Duin.

Rubberkorrels zijn afval

“Het verwerken van banden tot rubberkorrels voor sportvelden levert geen milieuwinst op. En ieder jaar moeten de korrels worden aangevuld. Zo worden elk jaar 10 vrachtwagenladingen korrels aangevuld. En die rubberkorrels op de velden zijn nog altijd afval. Daarom moet de overheid het ook als afval behandelen”, besluit Van Duin.

