Stop misleidende berichtgeving over rubberkorrels

De gemeente Baarn overweegt de rubberkorrels op de kunstgrasvelden te vervangen. Een groep wetenschappers betoogt echter dat de bangmakerij over de vermeende gezondheidsrisico’s van rubberkorrels op kunstgrasvelden onverantwoord is. “Dit is misleidende berichtgeving.”

Uit een reportage over een beperkte proef met zebravisjes, zou moeten blijken dat mensen, en vooral kinderen, niet meer zouden moeten sporten op kunstgras met rubberkorrels.

Zebravisjes

“Voor het vaststellen van toxiciteit van een ecosysteem worden vaak zebravisjes gebruikt. Maar je kunt voor een inschatting van de risico’s de onderzoeksresultaten niet één-op-één doorvertalen naar de mens. Dat is wel gedaan door Zembla en dat is misleidend.” Dit stellen emeritus hoogleraar Toxicologie Gerard Mulder, Joris IJzermans, senior onderzoeker bij het NIVEL en toxicoloog Frans Jongeneelen van IndusTox Consult.

Onvergelijkbaar

Uit de resultaten van het zebravisjes onderzoek – waarbij de korreltjes zeven dagen in water hebben gelegen – blijkt dat er een hoge concentratie stoffen vrijkomt. Maar deze uitkomst is onvergelijkbaar met de blootstelling van sportende kinderen na een regenbui. De uitkomsten van het RIVM-onderzoek geven wèl een reëel beeld van de risico’s. Dit onderzoek beoordeelt die als zo klein dat het toepassing van de rubberkorrels veilig acht.

RIVM-onderzoek

In het RIVM-onderzoek zijn ruime marges ingebouwd. Er is uitgegaan van een veld met de hoogste concentratie, maximale blootstelling via de mond en de huid en met een hoge voetbal intensiteit. Uit de berekeningen bleek dat de risico’s dan nog zo laag zijn, dat je spelen op rubberkorrels ‘veilig’ kunt noemen. “Via ons dagelijkse eten lopen wij grotere risico’s om dezelfde stoffen binnen te krijgen, dan via rubberkorrels.”

Ongefundeerde stemmingmakerij

“Toxicologie is geen wiskunde waarin absolute waarheden bestaan. De zorgen over de gevolgen van blootstelling van jonge kinderen zijn relevant maar deze zijn door het RIVM meegewogen. Wetenschappers moeten debatten over dit onderwerp begrijpelijk maken voor de burger. Met de ongefundeerde stemmingmakerij van Zembla is noch de wetenschap, noch de volksgezondheid een dienst bewezen.

