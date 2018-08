Kunstgrasvelden zonder korrels zijn soms te glad

“Het veld is zonder korrels veel te glad, oordelen de voetballers van Avanti ’31 in Schijndel over het nieuwe kunstgrasveld. Het veld bij rksv WEC in Wijbosch heeft hetzelfde probleem.

“Het veld is veel te glad om te voetballen”, stelt middenvelder Koen van Engeland na drie trainingen. De trainingen van zijn team zijn voorlopig verplaatst naar een natuurgrasveld.

Beter na een paar regenbuien

Net als Avanti kreeg ook voetbalclub WEC in Wijbosch deze zomer een innovatief kunstgrasveld, zonder korrels. Meierijstad was samen met Haarlemmermeer, een van de eerste gemeenten waar dit type kunstgras werd aangelegd.

“Ook bij WEC was het nieuwe veld de eerste paar keer spekglad”, zegt trainer Bas van de Veerdonk. “Maar na een paar regenbuien was het veld al beter te bespelen.”

“Iedere verandering geeft wat weerstand”, reageert WEC-voorzitter Sjaak Pijnenburg. “Het oude kunstgrasveld moest worden vernieuwd. “Wij moeten eerst een paar regenbuien afwachten om de bespeelbaarheid goed te kunnen beoordelen. Ik denk dat het wel goed komt.”

Veld zonder korrels beregenen

De gemeente Meierijstad heeft voor Avanti en WEC al sproei-installaties aangeschaft à 35.000 euro per stuk. Die komen eind augustus. “Bij het eerst veld van dit type zonder korrels in Berlijn, bleek dat beregening een positief effect heeft op de bespeelbaarheid”, stelt een woordvoerder van Meierijstad.

“De velden zijn in juni aangelegd en sindsdien heeft het haast niet geregend. En de hitte werkte ook niet echt mee voor het veld. Eventueel zal er meer zand worden ingestrooid om wat meer stabiliteit te krijgen.”

Drijvende kurkkorrels

Ook rksv Rhode in Sint-Oedenrode kende een stroeve start met de nieuwe kunstgrasvelden. Na een stortbui op 26 augustus kwamen de kurkkorrels bovendrijven. Maar voor voorzitter Wim van Meijl van Rhode is er weinig aan de hand. “Wij vegen het kurk er gewoon een beetje af en gaan dan weer trainen.”

