Claudio Bruggink: Op kunstgras is rubber veilig genoeg

Wethouder Claudio Bruggink heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op een voetstuk staan. Daarom vertrouwt de wethouder erop dat de kunstgrasvelden met rubber veilig genoeg zijn.

De risico’s van rubber infill op de gezondheid, zouden worden onderschat. Maar wethouder Claudio Bruggink stelt dat hij de richtlijnen van het RIVM volgt.

RIVM op een voetstuk

In het NTG verschenen onlangs een wetenschappelijk artikel over rubber als infill. De vier hoogleraren en auteurs schreven dat de rapporten van het RIVM en het ECHA onnauwkeurigheden zou bevatten.

Maar wethouder Bruggink houdt vast aan de resultaten van het onderzoek van het RIVM. “Ik heb het RIVM hoog op een voetstuk staan.”

Rubber is aanvaardbaar

In het vragenuurtje van de gemeenteraad vroeg raadslid Jan Evers aandacht voor het artikel. De auteurs stelden dat het te vroeg is om vast te stellen dat sporten op rubbergranulaat veilig is.

“Spelers zouden het contact met het rubber via de handen en de mond zoveel mogelijk moeten vermijden”, aldus Evers. Daarom vroeg hij de wethouder of hij het gebruik van rubbergranulaat ‘nog steeds aanvaardbaar vindt’.

Vertrouwen in RIVM

Bruggink vertrouwt op de expertise van het RIVM en vindt dus van wel. “De dienst gaf eerder al aan achter de eigen onderzoeken en resultaten te blijven staan. Daarom stopt de gemeente Hengelo voorlopig niet met het gebruik van rubber als infill.

Rubber veilig genoeg

De hoogleraren schatten het risico theoretisch in. Het RIVM vindt dat er voor kinderen in de praktijk niet of nauwelijks gezondheidseffecten zijn. “Die zijn eigenlijk verwaarloosbaar en ook aan de alternatieven voor rubber infill kleven best wel nadelen.”

“De clubs zijn er vooralsnog tevreden mee”, zegt Bruggink. “De zogenoemde non-infill velden die er al zijn neergelegd, voldoen nog niet aan de eisen. Tot die tijd vindt Hengelo rubber veilig genoeg en zullen wij dat dus blijven toepassen.”

