Infill van olijfpitten op kunstgrasveld in Frankrijk

In Frankrijk is voor het eerst een kunstgrasveld voorzien van een infill van olijfpitten. Het zou dus zomaar kunnen dat wij na kurk, met PureSelect een tweede organische infill voor kunstgrasvelden krijgen.

In Frankrijk zijn voor het eerst olijfpitten als infill op een voetbalveld toegepast. Fieldturf heeft deze infill, genaamd PureSelect, ingestrooid op een testveld.

100% infill van olijfpitten

PureSelect is een 100% organische infill die is gemaakt van Europese olijvenpitten. Deze infill is volledig te recyclen om weer op een ander veld te gebruiken. De infill drijft niet, is reukloos, warmtewerend en maakt het veldonderhoud makkelijker.

Tarkett Sports zocht een organisch alternatief voor kurk en heeft dat gevonden in de pitten van olijven. Het bedrijf vermaalt de pitten tot een bepaalde grootte zodat deze geschikt en veilig zijn als infill voor kunstgrasvelden.

Volgens Arjan Knottnerus van Tarkett Sports is Pureselect slijtvaster dan kurk. “Het heeft een andere structuur dan rubber en het is wat fijner dan kurk. Het lijkt het meeste op grof zand.”

Onder de indruk

De eerste proef met PureSelect infill in Marseille is positief ontvangen. Het veld is een standaard kunstgrasveld en ingestrooid met zand en PureSelect. Er is ook al een non-infill veld in Duitsland mee ingestrooid.

“Hier is PureSelect helemaal in plaats van zand toegepast. Ik heb het veld in Duitsland al gezien en ik was echt onder de indruk”, stelt Knottnerus. “Het werkt prima en de feedback is erg goed.”

Pilot in Nederland?

De volgende stap is om ook in Nederland een veld met PureSelect in te strooien. “Wij willen dit jaar zeker één veld gaan instrooien”, zegt Knottnerus. “Het veld in Frankrijk is helemaal goedgekeurd en de feedback is prima. Maar een Fransman is natuurlijk geen Nederlander. PureSelect is overigens redelijk makkelijk uit de mat te halen zodat later eventueel alsnog kurk ingestrooid kan worden.”

