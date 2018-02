Utrechtse Heuvelrug durft rubberkorrels niet aan

Drie sportclubs in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, FC Driebergen, DVSA en vv HDS, krijgen nog dit jaar nieuwe kunstgrasvelden. Dat is eind januari besloten door BenW van de gemeente.

Henk Veldhuizen Sportwethoudertast flink in de buidel voor de nieuwe velden. En i.p.v. een rubber infill, kiest de wethouder voor TPE-korrels, ook al kost dat 100.000 euro meer.

Uit de competitie

De huidige velden van de drie clubs zijn gesleten en gescheurd. Sportwethouder Veldhuizen vreesde zelfs dat de KNVB de drie clubs na de zomer uit de competitie zou halen als het kunstgras niet op tijd zou worden vervangen. Vv HDS in Leersum speelt op dit moment zelfs al dankzij een dispensatie van de bond.

Klontering

Maar ook voor het Amerongse veld en de twee velden van FC Driebergen, verleende de KNVB al een vorm van dispensatie. De clubs hebben al enige tijd problemen met het klonteren van het instrooimateriaal. “De nieuwe TPE-korrels doen dat gegarandeerd niet”, verzekert Veldhuizen.

Rubberkorrels

Over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras ontstond eind 2016 commotie. Na onderzoek door de gemeente bleek dat van de zeven kunstgrasvelden in Utrechtse Heuvelrug er vier zijn ingestrooid met deze korrels. Achteraf bleek uit meerdere onderzoeken dat deze infill ongevaarlijk was.

Risico’s onderhoudspersoneel

Wethouder Veldhuizen zag toen geen redenen om de velden te laten vervangen. Hij raadde de clubs aan om “niet op de zaken vooruit te lopen.” Maar hij vond wel dat de KNVB niet alleen de risico’s voor voetballers zou moeten onderzoeken. De bond zou ook moeten bekijken of de rubberkorrels gevaarlijk konden zijn voor het onderhoudspersoneel.

TPE-korrels voor Utrechtse Heuvelrug

Het rubbergranulaat leek ook voor milieuproblemen te zorgen omdat de vermalen autobanden een rol zouden kunnen spelen bij de verspreiding van zink via het grond- en oppervlaktewater. Mede daarom stelde Veldhuizen voor om te kiezen voor de niet-controversiële TPE-korrels.

