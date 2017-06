Barneveld geeft sportclubs keuze voor infill

Voetbalclubs in Barneveld kunnen bij de aanleg van een kunstgrasveld kiezen voor een alternatief voor rubberkorrels. De clubs kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hun veld met kurk in te laten strooien.



Volgens de gemeente Barneveld hebben rubberkorrels ‘de beste sporttechnische eigenschappen’ voor kunstgras voetbalvelden.

Verwaarloosbaar risico

Na de consternatie over de vermeende gevaren van rubbergranulaat, deed het RIVM hiernaar onderzoek. De onderzoekers concludeerden dat de risico’s van de rubberkorrels verwaarloosbaar zijn.

Gedeelde meerkosten

Er zijn in de gemeente sportclubs die op het punt staan om een kunstgrasveld aan te leggen of te vervangen. Deze kunnen in samenspraak met Barneveld kiezen voor een alternatief strooisel zoals kurk. De eventuele meerkosten van 50 tot 80.000 euro, zullen door de gemeente en de club worden gedeeld. Dit staat in een notitie over het buitensportbeleid die in juli in de gemeenteraad zal worden behandeld.

Vuilnisbelt

Penningmeester Nico van Beek van de Veluwse Boys vindt het dubieus dat veel clubs nog steeds rubberkorrels spelen. “Ik begrijp dat het scheelt in de onderhoudskosten maar je laat je kinderen toch ook niet op een vuilnisbelt spelen?

Dat rubber ziet er bovendien niet erg natuurlijk uit en het spel wordt er ook niet beter op. Over 15 ├á 20 jaar zullen we ons afvragen waarom we rubber ooit hebben toegestaan. Je hoort nu al veel verhalen over blessures en dat wordt alleen maar erger.”

Best met kurk

Sportpark De Westeneng staat bekend om de mooie natuurgrasvelden. Een nieuw trainingsveld zou best met kurk kunnen worden ingestrooid, al houdt natuurgras zijn voorkeur. “Maar op dit moment kunnen wij uit de voeten met wat wij hebben”, zegt Van Beek.

Natuurgras

Het is overigens de vraag of Barneveld de aanleg van een natuurgrasveld waarop alleen getraind wordt, wel zal toestaan. In de eerder genoemde notitie staat namelijk dat Barneveld bij de aanleg of vervanging van een trainingsveld kunstgras prefereert.

