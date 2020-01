Senbis test biologisch afbreekbare kunstgraskorrels

Sinds de zomer van 2019 test het bedrijf Senbis biologisch afbreekbare kunstgraskorrels op een veldje van Sportclub Erica. De proef van het bedrijf loopt in 2020 door.

Het duurde voor Senbis zo’n drie tot vier jaar om de korrels te ontwikkelen. “Sinds de zomer van 2019 testen wij de korrels op het veld bij Sportclub Erica. En het duurt nog wel even voordat de testresultaten bekend zijn”, zegt Krins.

“Om alles te weten te komen moet je de korrel zo’n tien jaar lang testen. Net zolang als een kunstgrasveld mee gaat.” Maar over de manier waarop Senbis de biologisch afbreekbare kunstgraskorrels produceert laat Krins niets los.

“We zijn in september 2019 gestart”, zegt Bas Krins van Senbis, het bedrijf dat de korrel ontwikkelde. “De proef verloopt goed, de vraag is alleen hoe onze infill zich de komende vijf tot tien jaar houden.”

De droom van Krins is dat de biologisch afbreekbare korrels ook op de kunstgrasvelden van profclubs terecht komen. “Wij zijn nu bezig met de certificering”, vertelt Krins. “Als wij daar doorheen komen, dan is de weg voor ons vrij”.

De rechter legde Sportaal Enschede onlangs een forse boete op omdat de korrels in het milieu terechtkwamen. Ook andere clubs hebben al een juridische procedure aan hun broek.

“Wij krijgen naar aanleiding van deze uitspraak enorm veel reacties. De biologisch afbreekbare kunstgraskorrels zouden deze clubs een uitkomst kunnen bieden. Veel gemeenten zijn daarom zeer geïnteresseerd in onze korrels”, zo besluit Krins.

