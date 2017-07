“Wat gebeurt er eigenlijk met onze oude hockeyveld?” Dat vroeg AthenA-voorzitter Luc Spin zich af, toen het semiwaterveld werd vervangen door een nieuw waterveld. Verder dan ‘milieuvriendelijk verwerkt’ kwam Spin niet. Zo ontstond het idee voor een tweede leven voor het oude veld.

Albena Luc Spin is met een oud stukje kunstgras in zijn bagage in Burgas. AthenA schenkt haar oude hockeyveld, dat voor de competitie is afgeschreven, aan een Bulgaarse club in

Tweede leven

“Ik vindt het suf dat hockeyvelden geen tweede leven krijgen”, zegt Spin vanuit Albena. “Als je ziet hoe gelukkig de mensen er met ons oude veld zijn. De burgemeester is ontzettend blij dat ze een paar honderd kinderen extra kunnen laten hockeyen dankzij het veld.” Naast Spin zijn er ook 20 jeugdleden van AthenA voor een hockeykamp naar Bulgarije gereisd. Het veld is per boot al onderweg naar Albena.

Twinning

Via het KNHB-project ‘Twinning’ worden Nederlandse clubs aan hockey ontwikkelingslanden gekoppeld. Zo was er al contact met Albena. “Het gaat goed met AthenA en dat delen we graag. Binnen 13 jaar is de club gegroeid naar 1.900 leden en vijf velden, nota bene evenveel als in heel Bulgarije”, aldus Spin.

“Wij gaan in Burgas ook helpen met het opzetten van een club. Wij hockeyen in ons land bij een club maar hier ligt dat anders. Bulgaren sporten niet via clubs. Sporten was altijd door de staat gestuurd. Vooral aan de inzet en hulp van ouders bij de sport van hun kinderen moeten ze hier nog wennen”, aldus Spin.

Oproep aan clubs en gemeenten

Spin doet een oproep aan gemeenten en clubs met velden in eigen beheer. “Het raakt mij dat wij onze velden zo makkelijk aan de straat zetten. Daar moeten wij eens goed over gaan nadenken. Niet alleen uit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook omdat er nog zoveel ‘ontwikkelingsclubs’ blij mee kunnen worden gemaakt.”

Vraag eens rond

AthenA kreeg voor het project hulp van de KNHB, Gemeente Amsterdam en de EHF. “Clubbestuurders, vraag gewoon eens rond. Ons oude veld vaart nu in reepjes in een zeecontainer naar Burgas. Mooi dat we met AthenA laten zien dat dit ook mogelijk is.”

