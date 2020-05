TUF kan niet enige Nederlandse kunstgraskerkhof zijn

Medio mei is in Dongen begonnen met het opruimen van de berg oud kunstgras. Maar volgens insiders is daarmee het probleem niet opgelost. “Dit is echt niet het enige kunstgraskerkhof.”

Op het terrein van TUF in Dongen heeft iedereen een goed humeur. Met burgemeester Marina Starmans voorop die met complimenten blijft strooien. “Geweldig wat u hier gaat doen.”

Wel opslaan, niet verwerken

Jarenlang zat Dongen met de ‘troep’ van TUF Recycling in haar maag. Het bedrijf liet zich dik betalen voor de opslag en verwerking van afgedankt kunstgras. Maar van die verwerking kwam niets terecht.

Het bedrijf stapelde de matten in Dongen alleen op. Na een grote brand in oktober 2018 gaf het bedrijf niet meer thuis. TUF zadelde de gemeente zo vrij simpel met een 30.000 ton wegend probleem op.

Aannemers zullen de komende tien maanden bijna één miljoen m² oud en verontreinigd kunstgras opruimen.

Tien maanden werk

Er volgde een juridische strijd totdat de eigenaar van het terrein, Dongen Pallets, het zat was. Het bedrijf besloot in overleg met de gemeente, de schoonmaak zelf ter hand te nemen. En die klus moet dus over tien maanden geklaard zijn.

De aannemers kloppen de matten één voor één leeg. Zij vangen het zand en het rubber dat er uit valt op en reinigen dat. Zij scheuren vervolgens de matten in kleine stukken die zij in balen persen. Deze balen gaan weer als basismateriaal naar de kunststofindustrie.

Niet het enige kunstgraskerkhof

Het bedrijf TopGrass is al jarenlang actief in de wereld van het kunstgras. Directeur Teun Wouters is blij dat Dongen Pallets de troep bij TUF eindelijk aanpakt. “Maar wij moeten niet denken dat dit het enige kunstgraskerkhof in Nederland is.”

“Er moeten her en der nog miljoenen m²-ers oud kunstgras liggen. Aannemers vervangen in ons land jaarlijks namelijk 150 tot 200 kunstgrasvelden. Dat is zo’n twee miljoen m² afval per jaar en de verwerkingscapaciteit is op dit moment veel kleiner. Dit kan dus nooit het enige kunstgraskerkhof zijn”, zo stelt Wouters.

GBN bouwt nu in Amsterdam een grote recyclingfabriek voor afgedankte matten. Maar Wouters vreest dat de berg met oud kunstgras nog wel even zal blijven groeien.

