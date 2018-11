Royal Grass recyclet oud kunstgras in Denemarken

Het Nederlandse bedrijf Royal Grass recyclet als eerste kunstgrasproducent ter wereld, gebruikt kunstgras van klanten. Het Udense bedrijf voorkomt zo dat oude matten jarenlang worden opgeslagen of illegaal worden gedumpt.

Kunstgrasrecycling is een probleem. Nederlandse recyclingbedrijven overtreden de milieuregels en gebruikte velden worden opgeslagen of illegaal in het buitenland gedumpt.

Royal Grass

“Royal Grass gebruikt kunstgras voor landscaping en heeft inmiddels een dealernetwerk in 50 landen. Wij leggen geen sportvelden aan. Wij willen voorkomen dat de recycling van ons kunstgras net zulke problemen gaat veroorzaken als de sportvelden”, zegt directeur en oprichter Freek Verhoeven.

“Onze klanten kunnen al sinds 2003 ouder kunstgras door ons laten innemen. Wij leggen onszelf de verplichting op om er voor te zorgen dat al het kunstgras dat wij neerleggen, hergebruikt kan worden.”

Re-Match Denemarken

Royal Grass heeft een systeem ontwikkeld voor de inzameling en recycling van kunstgras. Via het garantiesysteem informeren wij onze klanten daarover. Het ingenomen kunstgras wordt door het Deense recyclingbedrijf Re-Match gerecycled. Daarvoor heeft Royal Grass een overeenkomst afgesloten.

“Onze eerste velden liggen er nu bijna 15 jaar”, stelt Verhoeven. “Dat is de minimale levensduur. De komende jaren zullen de eerste gebruikers nieuw kunstgras willen laten neerleggen. Daarom benadrukken wij nu onze werkwijze.”

Ingewikkeld proces

“Op termijn willen we het gerecyclede kunststof gaan gebruiken voor de productie van nieuw kunstgras. Dat is technisch echter een ingewikkeld proces omdat de sprieten en het doek waar deze in zitten, van kunststof zijn gemaakt terwijl de onderlaag meestal van latex is.”

Deze materialen moeten eerst gescheiden worden voordat een mat kan worden gerecycled. Dat scheiden is een kostbaar proces en de meeste recyclingbedrijven kunnen dat niet. Maar Re-Match heeft een gepatenteerde techniek ontwikkeld om die materialen te scheiden en te recyclen.

