Oude kunstgrasmatten voorlopig niet uit Dongen

De gemeente Dongen zit nog zeker een à twee jaar opgescheept met de kunstgrasmatten van TUF Recycling. Voorlopig is er in Nederland nog geen structurele oplossing voor het recyclen van deze matten.

Dongen legde TUF Recycling een zogenoemde last onder bestuursdwang op. Het bedrijf moest de kunstgrasmatten die bij het bedrijf liggen afvoeren.

Kunstgrasmatten niet te verwerken

“Maar ik kan niet tegen TUF zeggen dat zij de kunstgrasmatten moeten afvoeren. Er is namelijk geen bedrijf dat de matten kan verwerken”, stelt burgemeester Marina Starmans. “Dat is juridisch niet houdbaar, dus kunnen wij het bedrijf niet dwingen om de berg af te voeren.”

“Voorlopig blijven de matten liggen waar ze liggen”, zegt Starmans. “Ik hoop dat de oude kunstgrasmatten al eerder dan pas over twee jaar gerecycled kunnen gaan worden. Wij moeten afwachten hoe de markt zich ontwikkelt, hoe vervelend dat ook is”

Zand en rubber

Dongen heeft nog een aantal andere ‘lasten onder bestuursdwang’ tegen TUF Recycling lopen. Zo moet vóór 1 april het zand en rubber dat op het terrein ligt afvoeren. Maar of het bedrijf zich daaraan zal houden, betwijfelt de burgemeester.

“Tot nu toe blinkt het bedrijf niet uit in het oplossen van problemen. Al eerder verstreek een last waarbij het bedrijf o.m. bergen zand en rubber moest afdekken. Dat is toen ook niet gebeurd.”

Alleen in Denemarken

Stas. Stientje van Veldhoven liet onderzoeken waar de kunstgrasmatten in binnen- of buitenland konden worden verwerkt. In Denemarken bleek een bedrijf te zijn gevestigd dat de kunstgrasmatten op zich wel kan verwerken.

Maar het kost veel geld om de oude matten naar Scandinavië te vervoeren. Bovendien heeft het Deense bedrijf onvoldoende capaciteit om de grote stapel Nederlandse matten te verwerken.

TUF eerder al in opspraak

Voordat op 11 oktober bij TUF Recycling een grote brand uitbrak was het bedrijf al in opspraak geraakt. Op de avond van de brand zou de gemeenteraad over het bedrijf spreken. Het politieonderzoek naar de oorzaak van de brand is nog steeds niet afgerond.

