Re-Match kunstgrasrecycling bouwt 24 fabrieken

Kunstgrasrecyclingbedrijf Re-Match bouwt een fabriek in Brabant, de eerst buiten thuisland Denemarken. “Het verwerken en recyclen van kunstgras is een wereldwijd probleem”, zegt Wiebe van Terwisga, general manager Benlux bij Re-Match.

Re-Match is volgens Van Terwisga het enige bedrijf in Europa dat kunstgrasmatten goed kan recyclen. “Er is lang vrijwel niet nagedacht over de recycling van afgedankt kunstgras.”

Re-Match ziet gat in de markt

Re-Match springt dus in een gat in de markt. Met name in Nederland zijn nogal wat clubs om economische redenen overgestapt van natuur- naar kunstgras. Van Terwisga: “De gemiddelde levensduur van een kunstgrasmat is maar tien jaar. Sportclubs moeten hun kunstgrasmatten op een zeker moment dus gaan vervangen.”

Recycling is vastgelopen

Re-match ziet dat de recycling van kunstgras in Nederland nu is vastgelopen. Overal liggen bergen kunstgrasmatten met daarin met SBR vervuild zand. Het meest schrijnende voorbeeld daarvan is te vinden bij TUF Recycling in Dongen. De oude kunstgrasmatten die daar liggen kunnen nu nergens verwerkt worden.

24 nieuwe fabrieken

“Re-Match is klaar voor de grote stap buiten Denemarken”, stelt Van Terwisga. “De fabriek in Brabant is de eerste van 24 fabrieken die het bedrijf wereldwijd zal gaan neerzetten. De Nederlandse vestiging zal model staan voor de overige 23 fabrieken.”

Van Terwisga denkt niet dat Re-Match de berg kunstgrasmatten in z’n eentje aan kan. “Wij gaan het probleem niet meteen binnen één jaar oplossen. Meer partijen maken plannen om kunstgras te recyclen.”

TUF Recycling

De afgedankte matten bij TUF Recycling in Dongen blijven daar voorlopig liggen. Dat heeft stas. Stientje van Veldhoven bevolen. Het bedrijf moet het kunstgras dat daar ligt voor 1 mei as. goed afdekken.

Maar of TUF zich aan de afspraken zal gaan houden, moet nog maar blijken. Als het bedrijf dat niet doet grijpt de gemeente Dongen in en worden de kosten op TUF verhaald.

