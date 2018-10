Midden-Groningen mist controle over kunstgrasrecycling

De grote opmars van kunstgrasvelden begon zo’n 10 jaar geleden. In de afgelopen zomer zijn meer dan 200 velden (zo’n 1 miljoen m²) vervangen en de stroom versleten kunstgras zal fors gaan toenemen.

Kunstgrasvelden kunnen grotendeels worden gerecycled. Tweederde van alle voetbalclubs in Nederland en alle 300 hockeyclubs hebben inmiddels (deels) kunstgras liggen.

Midden-Groningen mist controle

Maar de gemeente Midden-Groningen zit lelijk in de maag met het recyclen van een kunstgrasveld van vv Hoogezand. Dat moet worden vervangen maar het blijkt moeilijk te controleren of een veld wel volgens de regels wordt gerecycled.

Want uit onderzoek van een TV programma bleek dat de afvalverwerkers Vink in Barneveld en recyclingbedrijf TUF in Dongen, structureel de milieuwetten overtreden.

Eisen in de aanbesteding

Gemeenten betalen 10 tot 20.000 euro voor recycling van een kunstgrasveld. Sportwethouder Erik Drenth is niet van plan de aanbesteding van de recycling terug te trekken. “Maar wij willen wel dat de verwerking aan de eisen voldoet die in de aanbesteding staan.”

Drenth wil een ‘kritisch’ gesprek voeren met de bedrijven die het veld in Hoogezand gaan vervangen. “Ik vind het belangrijk dat de afvoer en recycling goed gebeurt. Ik wil weten hoe TUF en Vink hierbij betrokken zijn.”

Geen volledig toezicht

Drenth realiseert zich dat het moeilijk wordt om geld niet terecht te laten komen bij een bedrijf dat de wet overtreedt. “Het voor ons is lastig te controleren omdat wij geen volledig toezicht hebben.”

De vervanging van het kunstgrasveld van vv Hoogezand komt voor Midden-Groningen al niet op een gunstig moment. De gemeente presenteerde onlangs namelijk een begroting waaruit bleek dat Midden-Groningen 3,4 miljoen uit de reserves moet halen om de begroting rond te krijgen.

Het veld is 14 jaar geleden aangelegd en kon tot 2020 blijven liggen. Maar nu moet de gemeente twee jaar eerder dan verwacht de portemonnee trekken voor de vervanging.

