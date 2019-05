Kunstgrasrecycling in het havengebied Amsterdam

Kunstgras bestaat o.a. uit zand en rubber maar is nu in Nederland te recyclen. Een groep kunstgrasproducenten wil oud kunstgras vanaf 2020 echter volledig laten recyclen.

Het bedrijf GBN Artificial Grass Recycling (GBN-AGR) is van plan om in het havengebied van Amsterdam een fabriek voor kunstgrasrecycling te bouwen.

Volledige kunstgrasrecycling

GBN-AGR werkt voor de recycling van kunstgras o.a. samen met TenCate Grass, één van de grootste producenten van kunstgras. Het bedrijf wil het meest innovatieve maar ook duurzaamste kunstgras produceren, met een zo klein mogelijke belasting voor het milieu.

Eerder maakt het Deense bedrijf voor kunstgrasrecycling Re-Match bekend in Brabant een fabriek te gaan bouwen voor het verwerken en recyclen van oude kunstgras sportvelden.

“TenCate Grass is blij om met de GBN Groep te kunnen samenwerken. Het bedrijf is namelijk expert op het gebied van recycling. Met deze samenwerking nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de hele keten. Van de productie en verwerking tot kunstgrasrecycling en het hergebruik”, zo stelt CEO Michael Vogel.

Circulair cluster

De verwerking van kunstgras via een recyclingfabriek is een laatste stap om de productiecirkel te sluiten. “In de nieuwe fabriek is oud kunstgras volledig tot een hoogwaardige grondstof te verwerken. En hiervan maken wij vervolgens weer kunstgras”, aldus Vogel.

De fabriek in het havengebied van Amsterdam moet voldoende capaciteit krijgen om aan de vraag te voldoen. Havenbeheerder Port of Amsterdam wil in het Westelijk Havengebied een circulair cluster vestigen.

Duurzame ondergrond

Naast de recycling van kunstgras worden ook duurzame alternatieven voor de ondergrond van kunstgras ontwikkeld. Het bedrijf Suez produceert hiervoor, in samenwerking met het Zeeuwse Heros in Sluiskil, een grondstof uit huishoudelijk afval. Aannemers gebruik de grondstof Drainmix in Amsterdam al als ondergrond voor kunstgrasvelden.

DrainMix bestaat uit grondstoffen die achterblijven na de verbranding van restafval. Dit zand- en lava-achtige materiaal is herbruikbaar en kan ook water opnemen dat kan worden hergebruikt.

