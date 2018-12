Gemeente Dongen grijpt hard in bij TUF Recycling

De gemeente Dongen grijpt in bij TUF Recycling. Het bedrijf mag geen kunstgrasmatten meer aanvoeren en het moet stoppen met het te hoog opstapelen.



Dongen heeft TUF aangesproken omdat het bedrijf diverse regels negeert. Zo liggen er meer matten dan de vergunning toelaat en de bodem is op twee plekken verontreinigd.

Lagere bergen

TUF mag geen kunstgrasmatten meer naar het bedrijf laten vervoeren. Het bedrijf moet daarnaast het hele terrein terugbrengen naar de situatie waarvoor een vergunning is verleend.

Dat betekent onder meer dat de stapels kunstgras terug moeten naar een hoogte van maximaal 4 meter. De bergen zand en rubber mogen niet hoger zijn dan 6 meter.

De bergen kunstgras, zand en rubber moeten bovendien worden afgedekt. TUF moet ook het zand en rubber in de omgeving van het bedrijf opruimen om de weg schoon te houden.

Waar moeten de matten heen

De gemeente Dongen heeft nog geen last opgelegd voor de kunstgrasmatten die het bedrijf teveel heeft opgeslagen. Het is nog niet duidelijk waar deze matten eventueel naartoe kunnen worden gebracht. “Er is nu namelijk nog geen bedrijf dat die kunstgrasmatten kan verwerken”, zo zegt de gemeente.

Dongen maande TUF al eerder om de problemen op het terrein aan te pakken. De gemeente legde TUF al zo’n 100.000 euro aan dwangsommen op waarvan 2.000 euro is betaald.

Bestuursdwang gemeente Dongen

Bestuursdwang is de zwaarste maatregel die de gemeente Dongen kan treffen. De gemeente heeft voor alle overtredingen een datum vastgesteld waarop TUF deze moet hebben opgelost. Die datums kunnen nog opschuiven als TUF bezwaar gaat maken en beroep aantekent.

Het is niet de eerste keer dat TUF bestuursdwang opgelegd heeft gekregen. Dit gebeurde ook al na de brand bij het bedrijf in oktober omdat TUF de brandresten moest opruimen. Daar zijn inmiddels tijdelijke maatregelen voor genomen. Voor 1 januari as. moeten die resten uiteindelijk helemaal zijn opgeruimd.

