Controleren gemeenten de recycling van oud kunstgras?

Gemeenten kunnen inspecties en fotobewijs eisen, om de recycling van oud kunstgras goed te controleren. Zij kunnen dit soort middelen veel vaker inzetten om gesjoemel zoveel mogelijk te voorkomen.

Gemeenten hebben bij kunstgrasrecycling een belangrijke rol. “Maar die lijken zij, ondanks de heisa rond overtredingen, te onderschatten”, zo stelt onderzoeksbureau Ramboll .

Opslag van oud kunstgras

“Het is verontrustend als een gemeente niet bezig is met toezicht”, stelt het bureau. “Want door het onjuist afvoeren of opslaan van oud kunstgras kunnen rubberkorrels in de natuur terechtkomen.” Volgens onderzoek van het RIVM kan rubber infill schadelijk zijn voor het milieu.

“Maar daarbij is niet naar de opslag van oud kunstgras gekeken. Bij vijf van de zes onderzochte firma’s bleek niet volledig te achterhalen wat er met de gerecyclede materialen gebeurt.” Alleen het bedrijf Re-Match zou een gevalideerd concept hebben.

Kritiek concurrenten

Concurrent GBN heeft kritiek op de uitkomsten en ook Vink in Barneveld nuanceert deze. Beide bedrijven willen niet al hun bedrijfsinformatie prijsgeven. Het onderzoek is namelijk uitgevoerd in opdracht van een investeerder in Re-Match.

“GBN heeft mede daarom niet aan het onderzoek meegewerkt”, zegt directeur Eric van Roekel. De twee bedrijven geven aan dat betrokkenen altijd op aanvraag informatie kunnen krijgen.

Gemeenten zoeken goedkoopste oplossing

“Wij recyclen oud kunstgras altijd hoogwaardig”, stelde Vink bedrijfsleider recycling Raymond Giesen. “Vink zat de afgelopen jaren niet actief achter het behalen van certificaten aan omdat de markt daar niet om vroeg. Gemeenten zoeken vaak de goedkoopste manier om oud kunstgras te laten verwerken. En dan kun je met onwenselijke situaties te maken krijgen.”

Controle recycling van oud kunstgras

“Bij GBN komen gemeenten wel degelijk een kijkje nemen”, stelt Van Roekel. “Onze klant is vaak de aannemer die een veld renoveert. “Die werkt in opdracht van een gemeente die een bestek maakt. Dat zit vaak serieus in elkaar maar het kan altijd beter.”

Follow @Allesportzaken