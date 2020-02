Composteerbaar kunstgrasveld Greenmaxx in 2021

Binnen een jaar is het volledig composteerbare kunstgrasveld een feit. Daaraan werkt een consortium onder leiding van Sweco en Senbis. In 2021 moet een eerste Greenmaxx proefveld zijn aangelegd.

Sweco en Senbis werken aan een kunstgrasveld van bioplastic. Dat veld moet aan het eind van de levensduur in een composteerinstallatie ‘uit elkaar kunnen vallen’.

Greenmaxx pilot

Er was de afgelopen jaren veel ophef over rubberkorrels en de recycling van oud kunstgras. Daarom ontwikkelen Sweco en Senbis al ruim vijf jaar composteerbaar kunstgras met de naam Greenmaxx. Ook partijen zoals Ten Cate en Antea zijn al aangehaakt en VWS stelde voor dit onderzoek subsidie beschikbaar. Begin 2021 moet het eerste proefveldje zijn aangelegd. Alle partners brengen zelf ook geld in om Greenmaxx te realiseren.

Vezel van maiszetmeel

“Een goede vezel voor de grassprieten is er al”, vertelt Sweco-projectleider Jochem Knol. “De basis hiervoor is maiszetmeel die net zo snel slijt als kunstgras. Het verschil is echter dat het slijtsel makkelijk composteert en er geen microplastics overblijven.”

De meeste sprieten zijn nu vastgezet met latex lijm. De backing en deze lijm moeten ook biologisch worden. Er bestaat al een biologisch afbreekbare infill. De resultaten van de proeven die daarmee lopen zijn veelbelovend.

Versnipperen, bevochtigen en verwarmen

“Helemaal vanzelf gaat de compostering niet”, legt Knol uit. “Die moet je in een proces op gang brengen. Je moet het oude gras versnipperen, bevochtigen en in een installatie tot 70 graden verwarmen. Binnen zes maanden kan het veld dan in biologische componenten uiteen zijn gevallen.”

Een kunstgrasmat die niet slijt en die vijftig jaar blijft liggen zou volgens Knol interessant zijn. “Maar de ervaring leert dat dit nu nog niet te realiseren is. Voorlopig moet je een kunstgrasveld dus na zo’n vijftien jaar vervangen. Maar als dat veld dan composteerbaar is, dan levert dat natuurlijk een grote milieuwinst op.”

Follow @Allesportzaken