IenW weet niet wie bestrijdingsmiddelen gebruiken

Vanaf 1 april voert IenW de nieuwe regels rond chemische bestrijdingsmiddelen op sportvelden in. Een volledig verbod op deze middelen volgt over twee jaar. IenW weet echter niet precies hoe vaak en welke clubs deze middelen gebruiken.

De KNVB en NOC*NSF weten niet welke sportverenigingen nu bestrijdingsmiddelen gebruiken. En ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) weet het niet.

Beter voor mens en milieu

Volgens IenW kunnen bestrijdingsmiddelen op sportvelden schadelijk zijn. Zij kunnen namelijk in het oppervlaktewater terecht komen en dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. De risico’s zijn weliswaar vrij klein. Maar volgens het ministerie is het voor mens en milieu beter dat wij deze middelen niet meer gebruiken.

IenW wil gebruik beperken of verbieden

In 2009 adviseerde de EU al dat overheden op bepaalde locaties, het gebruik van bestrijdingsmiddelen moesten beperken of verbieden. Dat gebeurde in Nederland al in de landbouw. Maar bij de opvolging van dit advies maakt IenW in 2017 een uitzondering voor sportvelden.

Nog niet in 2020

NOC*NSF stelt dat een volledig verbod op deze middelen in 2020 niet mogelijk is. En dat terwijl de sportsector eerder beloofde in 2020 zo goed als geen chemische middelen meer te zullen gebruiken. Zonder deze middelen zouden de kwaliteit en de veiligheid van de sportvelden ‘niet te garanderen’ zijn.

Toch beperking vanaf 1 april

Veldbeheerders krijgen volgens de plannen van IenW vanaf 1 april toch een beperking van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen opgelegd. Zo mogen zij volgens de nieuwe regels uitsluitend nog chemische bestrijdingsmiddelen inzetten tegen een beperkt aantal insecten en schimmels.

Maar ook tegen planten zoals klavers, paardenbloemen en madeliefjes. Tegen deze zogeheten ‘plaagplanten’ mogen beheerder nog op maximaal 20% van het veld bestrijdingsmiddelen inzetten.

