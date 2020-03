Groot onderhoud sportvelden nu naar voren halen

De BSNC dringt er op aan om groot onderhoud van sportvelden naar voren te halen. “Zo kunnen de clubs samen met de gemeenten op tijd klaar zijn om straks het nieuwe seizoen in te gaan.”

De BSNC pleit voor het naar voren halen van het renoveren van de velden. Deze bijzondere situatie is zeer vervelend voor de clubs maar creëert ook een kans.

Groot onderhoud naar voren halen

Clubs laten hun velden in de zomermaanden renoveren, zodra de competities stil liggen. In de maanden maart t/m mei komen deze renovaties via aanbestedingen al op de markt. BSNC-voorzitter Edward van der Geest: “Door de corona-crisis ligt de sport nu stil. En het is de vraag voor hoe lang nog.”

“Door werk naar voren te halen voorkomen clubs en gemeenten dat de renovatie van velden straks gaat knellen. Dat risico ontstaat namelijk als de competities gaan opschuiven. Bovendien houdt het de bedrijven overeind die het onderhoud moeten doen.”

Sport ligt nu stil

Van der Geest: “Gemeenten stellen vanwege de corona-crisis aanbesteding uit terwijl de sport nu stil ligt. En de bonden denken er al over om de competities door te laten lopen tot in de zomer.”

Als dat gebeurt kunnen de clubs hun onderhoud niet meer in de zomer laten uitvoeren. Dit is een strop voor de branche en levert een veiligheidsrisico op voor de sporters.”

“De aanbesteding moet dus juist nu doorgaan. Opdrachtgevers zouden de renovatie van zowel de natuur- als de kunstgrasvelden naar voren kunnen halen. Dan loopt de planning van de clubs straks niet vast.”

Uitstel leidt straks tot problemen

“Het onderhoud is dan al gedaan als de bonden de competities weer starten. Uitstel leidt in de komende maanden onvermijdelijk tot problemen. De BSNC roept op tot overleg tussen gemeenten, adviesbureaus, leveranciers én sportbonden. Wij moeten slim gaan plannen om problemen na de zomer te voorkomen.”

