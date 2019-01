Green deal sportvelden in Nederland vanaf 2020

Via de ‘Green deal sportvelden’ verplichten meerdere organisaties zich om het gebruik van pesticiden op en rond sportvelden uit te faseren. De ‘deal’ anticipeert daarmee op Europese regelgeving.

Sportveldbeheerders kunnen niet zo snel omschakelen, daarom hebben zij tot 2020 uitstel gekregen om chemievrij te gaan werken.

Green deal pilot

Deventer doet samen met vier andere gemeenten mee aan een Green deal pilot ‘chemievrij sportveldenbeheer. Tijdens een kennisuitwisseling bleek dat groenbeheerders sportvelden goed chemievrij kunnen beheren. De omschakeling vraagt alleen veel tijd.

Sportveldbeheerder Hans Prinsen: “Wij zijn in opdracht van de gemeente Deventer al vanaf 2016 bezig met chemievrij veldbeheer. We hebben alleen meer tijd nodig om over te gaan naar deze manier van werken. Chemievrij beheer vraagt namelijk om meer planmatig en gespecialiseerd onderhoud.”

“Duidelijk is al wel dat extreme weersomstandigheden, zoals de hitte in de zomer van 2018, de zelfwerkzaamheid en de kwaliteit van de sportvelden beïnvloedt.

Onkruid

Ook is het de vraag welk en hoeveel onkruid in de velden nog toelaatbaar is. Waarom zou je niet kunnen sporten op onkruid want sommige onkruiden belemmeren bespeling namelijk niet.

“Mechanische onkruidbestrijding vraagt meer inspanning en kost dus meer”, stelt Prinsen. “Je moet korter en vaker maaien, vaker slepen, eggen en verticuteren en meer beluchten. Wij brengen nu de financiële gevolgen van chemievrij werken in kaart.”

Drie tot vier jaar

Volgens Prinsen gaat het drie tot vier jaar duren voordat de grondconditie op het gewenste niveau is. “Beheerders moeten leren wat zich onder de grasmat afspeelt en spelers zullen anders naar een veld moeten gaan kijken.”

“Het beeld van de velden zal minder mooi worden omdat hier en daar onkruid staat. Maar de echte uitdaging in de Green deal worden de trainingsvelden omdat deze vaker worden bespeeld. We zullen meer mechanische handelingen moeten verrichten om het onkruid te onderdrukken”, zo besluit Prinsen.

