Green deal sportvelden niet bij alle gemeenten bekend

Het onderhoud van natuurgrasvelden mag sinds april niet meer met bestrijdingsmiddelen. Maar de green deal sportvelden is nog niet bij alle uitvoerders bekend. Ook zijn gemeenten slecht op de hoogte van de meest recente wetgeving hierover.

Circa 56 procent van de gemeenten maakt geen gebruik meer van pesticiden op sportvelden in eigen beheer. Dat was in 2019 nog 41 procent.

Van de betrokken ambtenaren weet zo’n 31 procent niet goed wat de op 1 april ingevoerde wet inhoudt. Die Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden verbiedt het gebruik van chemische middelen bij het beheer van rugby-, voetbal- en korfbalvelden. Dit percentage is afkomstig van het Mulier Instituut.

Green deal sportvelden

Jarenlang zijn pesticiden gebruikt om onkruid, ziektes en plagen op en in sportvelden tegen te gaan. De Tweede Kamer ondertekende in 2015 echter de ‘Green deal sportvelden’. Het doel daarvan was om het gebruik van niet-noodzakelijke pesticiden vanaf 2020 te ontmoedigen.

Sinds april geldt een wet waardoor gemeenten alleen onder strikte voorwaarden, middelen mogen gebruiken tegen plagen en negen soorten onkruid. Vanaf 2023 gaat een totaalverbod in.

Niet per definitie slecht

In deze Green deal werkgroep zitten o.m. NOC NSF, het ministerie van VWS en de KNVB. “De werkgroep helpt veldbeheerders via online colleges met chemievrij beheer”, vertelde voorzitter Geert Cuperus.

Cuperus is nauw betrokken bij het onderzoek van het Mulier Instituut. Hij is juist positief verrast dat een meerderheid van de gemeenten al op de hoogte is van deze wet. “Dat is al heel belangrijk. Gemeenten krijgen veel over zich heen. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedere gemeente hier direct scherp is.

Cuperus vindt het niet per definitie slecht dat bijna een derde van de gemeenten niet volledig op de hoogte is . “Sommige beheerders van de gemeente gebruiken al vele jaren geen slecht afbreekbare stoffen meer. Die weten dan misschien niet wat er in de wet staat maar zij leven die feitelijk al na.”

Gebruik lijkt terug te lopen

Hetzelfde Mulier onderzoek toont aan dat het gebruik van pesticiden lijkt terug te lopen. Zo’n 56 procent van de gemeenten maakt al geen gebruik meer van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden in eigen beheer. Dat was in 2019 nog 41 procent.

Er bestaat veel onwetendheid over velden die door bijvoorbeeld clubs en commerciële partijen onderhouden. Zo’n 62 procent van de gemeenten weet niet in hoeverre die velden vrij van pesticiden zijn.

