Vv Hellevoetsluis kampt met een ‘gevaarlijk’ voetbalveld

De gemeente Hellevoetsluis weigert het oude hoofdveld van het 100-jarige vv Hellevoetsluis te renoveren. Voorzitter Edwin Boogaard: “Spelers willen niet meer bij de club spelen uit angst voor blessures.”

Het kunstgrasveld van vv Hellevoetsluis is in 2007 aangelegd en de mat is na zo’n 12 jaar op. “De vezels komen niet meer omhoog en de demping is slecht”, vertelt Boogaard.

Blessures

“De kwaliteit van het kunstgras bezorgt spelers steeds vaker blessures”, zegt de voorzitter. Hij stelt dat spelers vaker dan gemiddeld knie-, lies- en rugblessures en schaaf- en brandwonden oplopen.

“Het is al zo erg dat spelers bij ons weggaan of niet meer willen komen. Wij praten al een tijd met de gemeente over vervanging van het veld. Maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.”

Doelgebieden vervangen

Keuringsinstantie Kiwa ISA Sport concludeerde onlangs dat het veld niet meer aan de norm voldoet. Het bedrijf adviseert om in ieder geval het veld van de doelgebieden te vervangen.

Maar dat zet volgens vv Hellevoetsluis geen zoden aan de dijk. “Spelers voetballen dan van een goed stuk ineens op een stuk kunstgras dat niet goed is.”

Kort door de bocht

“De beoordeling van Kiwa is iets te kort door de bocht”, stelt de KNVB. “Op het punt van de balrol voldoet het midden van het veld ook niet. Er moet eerst worden onderzocht of reparatie van alleen de doelgebieden het probleem oplost”, schrijft de bond.

De gemeente vervangt echter alleen de doelgebieden. “Wij hebben met Kiwa en de leverancier van het veld overlegt. Het blijkt dat de velden aan de norm voldoen indien de toplaag in de doelgebieden is vervangen, dus dat gaan wij doen.”

Overleg met het bestuur

“De gemeente wil over een paar jaar de hele toplaag renoveren”, stelt sportwethouder Peter Schop. “En wij nemen de zorgen van vv Hellevoetsluis wel serieus. Ik wil daarom graag met het bestuur overleggen over een oplossing. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de club in de problemen komt.”

Follow @Allesportzaken