Ecologische reiniging van kunstgras kan heel goed

Micro-organismen verteren de organische laag in een kunstgrasveld. Die ontstaat door bladresten, bloesem en alles dat uit de lucht valt. AlgaVelan houdt de velden schoon via ecologische reiniging. Over hoe de natuur zelf schoonmaakt.

“Je kunt een muis doden in een muizenval. Maar ruim je het beestje niet op dan gaat het rotten. Zo is het ook met algen die je op een kunstgrasveld chemisch bestrijdt.”

Ecologische reiniging

Ewoud van de Wetering is directeur van AlgaVelan. Zijn passie is het ecologisch oplossen van algen en mos. Zoals op steigers, in parken en sinds drie jaar ook op kunstgrasvelden.

“Wij doen wat de overheid graag wil. Wij gebruiken namelijk geen chemische middelen. Maar wel levende materie die wij in een soort slaaptoestand verpakken. Die brengen wij verdund met water aan op het veld waar zij zich vermeerderen en aan de slag gaan. Zoals bijvoorbeeld bij MHC Oosterbeek.”

Ongevaarlijk voor sporters

“De micro-organismen verteren de voedingsbodem voor algen en mossen. Het gebruik van MO5 Sport als ecologische reiniging heeft geen negatief effect. Ook de milieubelasting is nul”, stelt Van de Wetering. “Het is ongevaarlijk voor sporters en wij krijgen voor elkaar wat met chemische middelen nooit lukte.”

Van de Wetering weet hoe streng de controles van de NVWA zijn bij het reinigen van wagens in de transportsector. “Daarvoor gebruikt men zware chemicaliën, dus alles moet kloppen. Maar op sportvelden gebeurt dat allemaal niet. Daar stroomt het zo weg, via het drainage-­systeem.”

Veld is eerder op

Als beheerders van kunstgrasvelden met chemisch materiaal werken, is ook dieptereiniging nodig om het vuil te verwijderen. Dat is kostbaar en zwaar voor de velden. Want door teveel dieptereinigingen en borstelen slijt een veld meer en gaat minder lang mee.”

“Waterschappen en waterbedrijven moeten de chemicaliën weer uit de bodem en het water halen. Ecologische reiniging is in alle opzichten een veel beter alternatief”, zo besluit Van de Wetering.

