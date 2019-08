Vv Trinitas heeft de handen vol aan dassen

Vv Trinitas in het Friese Boijl is deze zomer druk in de weer om de velden met schrikdraad af te zetten. Niet tegen de voetballers die erop spelen, maar tegen dassen die de grasmat vernielen.

De das is in Nederland een beschermde diersoort. Het dier zoekt zijn eten bij voorkeur in een akker- en weidelandschap met bosjes en houtwallen. En dus ook in sportvelden.

Gaten in het veld

Dassen zijn in het veld van vv Trinitas op zoek gegaan naar voedsel. Begin augustus hebben de dassen flink huisgehouden op het wedstrijdveld. Maar de gaten in het veld vergroten voor spelers het risico op verzwikking van de enkels.

“De dieren leven in het natuurgebied achter het sportcomplex. Maar zij zijn nu in de vrij natte grasmat van de club hun voedsel gaan zoeken”, zegt bestuurslid Lammert Gorter.

Dassengaas

In augustus 2017 namen dassen ook al het veld van vv Olympia in Velp onder handen. Na hun bezoek moest de club het veld zelfs opnieuw egaliseren en inzaaien. Maar je kunt de dieren buiten de velden houden door speciaal dassengaas te plaatsen. Dat gaas moet de club dan wel zo’n 20 cm. diep ingegraven omdat de dassen er anders onderdoor graven.

Vv Trinitas probeert het met schrikdraad

Vv Trinitas heeft er veel werk aan gehad om het veld weer te herstellen en alle gaten dicht te maken. Om nu te voorkomen dat de dassen het veld toch weer te pakken zouden nemen, hebben vrijwilligers schrikdraad geplaatst.

Deze week bleek echter dat de dieren het nog steeds niet hadden opgegeven. Zij verplaatsten hun werkterrein namelijk naar het trainingsveld dat nu ook flink schade heeft opgelopen. Gorter gaat nu met een groep vrijwilligers van vv Trinitas dus ook maar het trainingsveld afzetten. Hij geeft aan dat het vinden van een permanente oplossing lastig is.

