Dassen nemen intrapveldje VVO Velp onder handen

Een stel dassen is in het intrapveldje van vv Olympia op zoek gegaan naar voedsel. Het risico op het verzwikken van enkels is voor spelers nu behoorlijk groot. Dat is balen voor de club in Velp want op het krap bemeten sportpark op de Pinkenberg telt elke meter.

De das is hier een beschermde diersoort. Het dier heeft een voorkeur voor het akker- en weidelandschap met bosjes en houtwallen. Die zorgen voor voldoende voedsel en dekking.

Opnieuw egaliseren en inzaaien

“De dassen zijn grondig te werk gegaan”, constateert Olympia voorzitter Daan Appels. “En het is geen optie dat de clubleden het omgewoelde veld zelf ‘even een beetje aantrappen’. Dat is niet te doen. Het veld zal opnieuw geëgaliseerd en ingezaaid moeten worden en daar is groot materieel voor nodig. Maar intussen zitten wij dus met een probleem want wij hebben, buiten onze twee kunstgrasvelden, bijna geen vrije ruimte.”

Op zoek naar voedsel

VVO constateerde op 21 augustus jl. dat de dassen op het trapveldje hun werk hadden gedaan. “Wij vermoeden dat de dieren in de nacht van zondag op maandag in het veld op zoek zijn gegaan naar voedsel. Het lastige is dat wij dit veldje echt slecht kunnen missen. En intrappen op een wedstrijdveld is geen oplossing”, legt Appels uit. “Wij moeten de vele wedstrijden al heel kort na elkaar spelen anders komen wij direct in tijdnood.”

Niet meteen herstellen

VVO huurt het sportcomplex van de gemeente Rheden. “Wij hebben al met de gemeente gebeld maar Rheden gaat het intrapveld voorlopig niet herstellen. De gemeente wil eerst wachten totdat het voedsel waar de dassen op af komen, uit de grond is.”

Dassen kunnen overigens ook buiten de velden worden gehouden met speciaal dassengaas. Dit fijnmazige gaas wordt zo’n 20 cm. diep ingegraven vanwege het gevaar voor ondergraving. Misschien dat de gemeente daarmee vast aan de slag kan.

Follow @Allesportzaken