Clubs op sportpark Noord-West zeggen veldbeheer op

De leden van vv Beilen en cvv FitBoys willen dat het veldbeheer van sportpark Noord-West onder het beheer van de gemeente Beilen komt te vallen. “Wij gaan op 19 april met een open blik het overleg in over de renovatie van het sportpark”, zegt sportpark voorzitter Lambert Hoving.

Lambert Hoving heeft de brief van de gemeente Beilen gelezen over de ontwikkelingen naar aanleiding van het opzeggen van het zelfbeheer van het sportpark door de clubleden.

Vertraging door opzegging

De renovatie van het sportpark Noord-West loopt nu vertraging op door de opzegging. De leden van vv Beilen en cvv FitBoys willen dat de stichting weer onder het beheer van de gemeente komt te vallen. Dat zou op termijn namelijk goedkoper zijn. De stichting beheert de velden en de accommodaties tot nu toe al 23 jaar zelf.

Drainagesysteem maakt veldbeheer lastig

Het sportpark kampt met een slecht drainagesysteem dat niet goed werkt. De ondergrond van de velden zorgt ervoor dat de neerslag moeilijk door de bodem wordt opgenomen. De velden zijn daardoor vaak slecht bespeelbaar. Een gevolg is dat trainingen en wedstrijden regelmatig moeten worden afgelast.

De gemeente is nu aan zet

Hoving: “Wij denken nog na over commentaar op de brief van de gemeente. De gemeente is nu aan zet en wij horen wel wat Beilen te melden heeft. De clubleden hebben aangegeven dat het veldbeheer ophoudt en dat blijft denk ik zo. Ik voorzie geen financiële hobbels, het uit handen geven van het veldbeheer zal voor ons juist gunstiger zijn.”

Bestek had er al moeten zijn

Hoving vindt de opmerking van Beilen dat de renovatie nu vertraagd wordt, niet steekhoudend. “De renovatie past dit jaar ook niet meer want daarvoor is het al te laat in het seizoen. Beilen had het bestek al klaar moeten hebben. Het zal nu wel volgend jaar maart worden en uitgesmeerd worden over een periode van drie jaar.’

