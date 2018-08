Is chemievrij sportveldbeheer in 2020 wel haalbaar?

Een aantal partijen werken samen in de Green Deal Sportvelden. Hun doel is de realisatie van chemievrij sportveldbeheer in 2020. De sector is daar klaar voor maar de beheerders hebben wat minder haast.

Bij een onkruidvrij sportveld komt heel wat kijken. Om een grasmat gezond te houden is het gebruik van herbiciden, fungiciden en insecticiden bij de meeste clubs nog heel gewoon.

Green deal voor chemievrij sportveldbeheer

De partijen die de ‘Green Deal’ in oktober 2015 hebben ondertekend zijn o.m. twee ministeries, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Maar ook de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de branchevereniging VHG.

Maar de BSNC en de VHG maken zich ernstig zorgen. Zij geven al twee jaar lang voorlichting over chemievrij sportveldbeheer. Maar zij bereiken maar moeilijk de beheerders van sportterreinen over dit belangrijke thema.

Nieuwe manier van terreinbeheer

De sportbonden vragen om een speelkwaliteit en niet om milieukwaliteit. Maar met het verdwijnen van chemische middelen wordt een andere manier van sportveldbeheer noodzakelijk. En dat heeft mogelijk weer een andere (mindere) speelkwaliteit tot gevolg.

De kans is groot dat dit voor clubs financiële gevolgen heeft. Veel bonden en terreinbeheerders lijken zich hierover vooralsnog weinig zorgen te maken. De brancheverenigingen vinden dat dit snel moet veranderen.

Het goede voorbeeld

Gelukkig hebben diverse gemeenten en terreinbeheerders al wat jaren ervaring met chemievrij sportveldbeheer. Dit zijn vaak terreinbeheerders die zelf kennis in huis hebben. En ook veel greenkeepers in de golfwereld hebben al ervaring met chemievrij sportveldbeheer.

Beheerders hoeven chemievrij sportveldbeheer niet te vrezen. Er zal nog een geïntegreerde manier van werken moeten worden ontwikkeld om in uitzonderlijke gevallen naar een chemisch alternatief te grijpen.

Drie tips

Gemeenten en sportveldbeheerders doen er goed aan om:

• met de ondernemers te gaan praten die kennis hebben van chemievrij sportveldbeheer;

• in de begroting rekening te houden met de gevolgen van de afschaffing van gewasbeschermingsmiddelen;

• sportclubs te betrekken bij de ambitie om sportvelden chemievrij bespeelbaar te houden.

Follow @Allesportzaken