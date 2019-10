Algenbestrijding voor hockeyclubs een lastig dossier

“Algen in de kunstgrasvelden kunnen deze zo glibberig maken dat de KNHB ze afkeurt. Sommige hockeyclubs voegen daarom voor de algenbestrijding, middelen aan het sproeiwater toe”, zo meldt de NRC.

De clubs gebruiken middelen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Maar zij en overheidsinstanties weten vaak niet goed welke en hoe zij deze middelen mogen gebruiken.

Algenbestrijding via biociden

Zo’n 50 hockeyclubs gebruiken het middel Bio-Guard van het bedrijf AlgenControl. Dat middel is geregistreerd bij het Ctgb, dat o.a. de risico’s van biociden beoordeelt.

Volgens het Ctgb kan Bio-Guard bijtend zijn voor metalen en is het zeer giftig voor waterorganismen. De organisatie wil dat sportclubs voorkomen dat Bio-Guard in het milieu terecht komt.

In het sproeiwater

Maar de clubs lezen de gebruiksvoorschriften van het middel niet altijd. Zij mogen middelen bijvoorbeeld alleen handmatig of via een kleine spuit, en bij windsnelheden onder windkracht 3, toepassen.

Maar clubs in de hoofd- en promotieklasse blijken middelen voor algenbestrijding aan het sproeiwater toe te voegen. Dat gebeurt ’s nachts bijvoorbeeld ook in het Wagenerstadion, met waterstofperoxide dat niet door het Ctgb is toegestaan.

Waterstofperoxide niet toegestaan

“Gebruik van dit middel is niet toegestaan om algen te bestrijden”, stelden de BSNC en de STOWA al in 2018. Uit hun studie bleek ook dat clubs te weinig over de middelen weten. Een bevoegde instantie kan wel toestemming geven voor lokaal gebruik van waterstofperoxide.

Een middel zoals KG Reiniger, pretendeert via enzymen te reinigen en biologisch afbreekbaar te zijn. Het Ctgb hoeft het middel daardoor niet te toetsen terwijl het net zo werkt als Bio-Guard.

Menskracht ontbreekt

Het Ctgb beoordeelt naast de concentratie, ook de werkzame stoffen in de bestrijdingsmiddelen. Maar het ontbreekt aan menskracht om het gebruik van biociden te blijven controleren.

Een ILT-woordvoerder zegt dat de toezichthouder weet dat een aantal clubs de gebruiksvoorschriften overtreedt. Sinds de tweede helft van 2019 controleert de ILT sportclubs daarom intensiever.

