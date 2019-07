Algen in de watervelden van MHC Oosterbeek aangepakt

MHC Oosterbeek stapte begin 2019 over op een andere methode om algen te bestrijden. De club is MO5 Sport van AlgaVelan gaan toepassen en de beheerders zijn te spreken over de resultaten.

Zoals zoveel hockeyclubs met watervelden , kampte ook MHC Oosterbeek met gladde velden door algen. De club kwam voor een oplossing in contact met AlgaVelan in Arnhem.

Bestrijding algen met micro-organismen

Directeur Ewoud van de Wetering adviseerde om MO5 Sport toe te gebruiken. Dit product is een combinatie van vijf micro-organismen die het afbraakproces van algen en vervilting in de mat versnellen.

Van de Wetering adviseerde bovendien de beste methode om het product toe te passen. MHC Oosterbeek schafte daarvoor een spuitinrichting aan en monteerde deze achter een John Deere minitrekker. De club heeft de hockeyvelden in eigen beheer en startte in maart als proef met MO5 Sport op één semi-waterveld.

Blij met het effect

Roger en Sebastiaan Wijnands verzorgen samen het onderhoud van de velden. Vanwege de goede resultaten besloten zij om ook het tweede semi-waterveld met MO5 Sport te behandelen.

“De club is blij met het effect”, vertelt Van de Wetering. “MHC Oosterbeek heeft daarom besloten om voor de bestrijding van algen door te gaan met MO5.”

Boodschap voor de leden

Wat in de keuze voor MO5 meespeelde was de berichtgeving in de media. “Het sprak MHC Oosterbeek aan dat het product volledig biologisch is”, stelde Van de Wetering.

“Dat is een positieve boodschap en goede PR naar de leden toe want de club gebruikt dus géén chemische of gifstoffen. Het bestuur kan volledig transparant vertellen waarmee de beheerders het veld behandelen.”

