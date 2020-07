Twee padelbanen Bastion Baselaar t.k.v. een gravelbaan

Tennisvereniging Bastion Baselaar nam twee jaar geleden de eerste twee padelbanen in gebruik. De club offert nu één gravelbaan op om er weer twee padelbanen aan te leggen.

“De belangstelling voor padel groeit ook bij Bastion Baselaar “, stelt penningmeester Danyel Deckers. “En ook nu schrijft de club weer certificaten uit om de aanleg te financieren.”

Weer twee padelbanen

“Het is voor ons makkelijker om via de banen te financieren via zo’n obligatielening. Banken stellen zeker in deze tijd steeds meer voorwaarden. En met de aanvullende kosten is dat een dure grap.” De eerste twee padelbanen kostten rond een ton. Maar Deckers verwacht dat de club nu iets duurder uit is.

Week vooruit volgeboekt

Bastion Baselaar heette in 2020 al zo’n 130 nieuwe leden welkom en 45 van hen wil alleen padel komen spelen. “Dan heb je aan twee banen niet genoeg meer want je kunt maximaal met 8 mensen tegelijk spelen. De banen zijn vaak al een week van tevoren volgeboekt. Wij hebben de banen ook nodig om te kunnen trainen. Bovendien kom je met twee banen niet heel ver als je eens een toernooi wilt organiseren.”

Interesse van de jeugd

De belangstelling voor padel groeit vooral bij spelers vanaf 20 jaar. “Maar ook de jongere jeugd krijgt steeds meer interesse. Die is wel te verklaren”, zegt Deckers. “Padel is laagdrempelig en je ontwikkelt al snel balgevoel. Het racket is kleiner en er zitten geen snaren op die de bal een raar effect kunnen geven.”

Intensief maar minder belastend

“En je kunt padel ook op latere leeftijd nog goed spelen. Het is een intensieve sport maar lang niet zo belastend als tennis of andere sporten. Je ziet dat veel oud-tennissers of -voetballers op latere leeftijd padel gaan spelen.”

Het bestuur heeft aangegeven ook twee tennisbanen te laten renoveren. Mocht het coronavirus serieus blijven opspelen, dan kan het bestuur de investering in de twee padelbanen opschorten.

