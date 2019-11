Wateropslag onder kunstgrasveld tegen grote droogte

Sportvelden zijn een uitkomst voor gemeenten die kampen met wateroverlast of grote droogte. KIWA ISA Sport heeft met succes kunstgrasvelden getest waaronder wateropslag mogelijk is.

Watersystemen onder sportvelden kunnen het grondwaterpeil op niveau houden. Maar het water is ook maandenlang te bewaren om in droge periodes de velden mee te besproeien.

Groot potentieel

Velden hebben nu doorgaans een afwateringssysteem om regen naar een sloot of beek af te voeren. “Maar clubs kunnen prima sporten op kunstgrasvelden met daaronder een waterbassin”, stelt KIWA ISA Sport.

Het potentieel in Nederland is groot. De KNVB telde in het seizoen 2017-2018 meer dan 2.000 amateurclubs en de KNHB meer dan 300. Een aanzienlijk deel van die clubs beschikt over minimaal één kunstgrasveld.

Niet voor Winterswijk

Nog maar weinig gemeenten houden nu water onder voetbal- of hockeyvelden vast. “Dat heeft te maken met de kosten” stelt KIWA. De meerprijs bedraagt meestal enkele tienduizenden euro’s.

Maar Winterswijk, die flink last heeft gehad van de droogte, denkt van niet. De gemeente overweegt dan ook niet om zo’n systeem voor wateropslag aan te laten leggen. “Een nieuwe toplaag en onderbouw van een kunstgrasveld kost ruim boven een ton.”

TopGrass installeert ook al systemen voor wateropslag. Deze techniek bestaat uit een laag van grof gesteente met daartussen ruimte om water vast te houden. “Wij hebben zo’n systeem al onder 15 à 20 voetbalvelden aangelegd.”

Waterkwaliteit

Waterschappen in de regio zijn enthousiast over de mogelijkheid om water te bergen onder kunstgras. “Het is vooral mooi dat er zo veel water kan worden opgeslagen”, zegt een woordvoerder van waterschap Rijn en IJssel. “In de Achterhoek ligt veel zandgrond dus heeft een methode zoals deze al meteen effect.”

Waterschap Vallei en Veluwe heeft wel vragen over de kwaliteit van het water dat onder de velden wordt opgeslagen. Maar volgens TopGrass zijn er goedkope oplossingen om daarvoor te zorgen.

