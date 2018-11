Waterbesparende hockeyvelden op zomerspelen 2024

De internationale hockeybond (FIH) is op zoek naar waterbesparende oplossingen voor hockeyvelden. De federatie wil kunstgrasvarianten die als vervanging kunnen gaan dienen voor de huidige watervelden.

De FIH alle fabrikanten van kunstgrasvelden gevraagd om een ‘zuinig’ veld te ontwerpen dat kwalitatief in de buurt komt van een waterveld.

Zuinig veld

“Het hockey wil niet te boek staan als een sport die water verspilt”, stelt Thierry Weil, directeur van de FIH. Daarom heeft de federatie alle producenten van kunstgras gevraagd om een ‘zuinig’ veld te ontwerpen dat kwalitatief in de buurt komt van een waterveld.”

De professionele kunstgras hockeyvelden worden nu met water besproeid. Daardoor zijn deze velden qua spelsnelheid en de mogelijkheid tot sliden duidelijk beter dan de met zand ingestrooide velden.

Waterbesparende hockeyvelden in Parijs 2024

“Wij moeten naar innovatieve oplossingen zoeken om het waterverbruik terug te dringen”, zo stelde Weil tijdens haar jaarlijkse congres. “Wij zullen op de Olympische Spelen in Tokio nog op watervelden spelen. Maar de FIH wil voor de Spelen in Parijs in 2024 over een zuiniger alternatief kunnen beschikken.

“Wij kunnen niet doorgaan met het verspillen van zoveel water. Er zijn veel mensen die nog niet eens de beschikking hebben over drinkwater”, aldus Weil. “Wij denken ook al na over andere elementen die de velden duurzamer kunnen maken. Zo kijkt de FIH o.a. naar het gebruik van andere materialen als ondergrond voor de velden.

Eerst onderzoeken

Ook de KNHB is al met specialisten in gesprek over de recente ontwikkelingen rond waterbesparende hockeyvelden. De bond geeft aan het wel belangrijk te vinden dat het hier om ontwikkelingen gaat die eerst goed onderzocht moeten worden.

Het streven is om het nieuw te ontwikkelen veld, dezelfde eigenschappen te laten krijgen als de huidige watervelden. Maar dan zonder het gebruik van water of met de mogelijkheid om water opnieuw te kunnen gebruiken. Op dit moment lopen daarvoor de eerste pilots al.

