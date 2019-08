Voorloopkeuring minimum standaard KNVB-hoofdvelden

Sinds januari 2019 hanteert de KNVB een nieuwe norm voor kunstgrasvelden. Maar nog niet alle velden blijken volgens deze norm te zijn gekeurd. Hoofdvelden moeten nu minimaal goedgekeurd zijn in de voorloopkeuring.

De KNVB heeft daarom besloten dat hoofdvelden voor het seizoen 2019/2020 kunnen meelopen in hetzelfde regime als de bijvelden.

Keuring kunstgrasvelden

Dit betekent dat hoofdvelden voor het competitiebegin door een geaccrediteerd keuringsinstituut goedgekeurd moeten zijn op de ‘voorloopkeuring’.

De kunstgrasvelden die bestemd zijn voor een KNVB competitie, moeten zijn voorzien van een geldig certificaat. Het keurende instituut verstrekt dit certificaat als het veld voldoet aan de norm NOCNSF / KNVB2 / 15.

De hoofdvelden moeten na aanleg direct voldoen aan de gestelde norm. De reden daarvoor is dat clubs deze velden doorgaans gebruiken voor hun prestatieve. Van deze velden moet direct bekend zijn of zij aan deze norm voldoen.

Voorloopkeuring

De norm is op 1 januari 2019 ingegaan en vraagt om nog wat gewenning. Daarom is besloten dat hoofdvelden voor komend seizoen kunnen meelopen in hetzelfde regime als de bijvelden. Dit betekent dat nieuwe of gerenoveerde hoofdvelden voor 1 december 2019 aan de norm moeten voldoen. De keuringsinstituten informeren de KNVB zodra een veld aan de voorloopkeuring voldoet.

Gecertificeerde sportvloeren

Clubs en eigenaren van een veld, kunnen via de NOC*NSF Sportvloerenlijst nagaan of hun velden gecertificeerd zijn. Als dat het geval is, dan staat een veld op de lijst met gecertificeerde sportvloeren.

Clubs die over de keuring vragen hebben, kunnen contact zoeken met de afdeling accommodatiezaken van de KNVB. Het is van belang om in het onderwerp veld even ‘voorloopkeuring seizoen 2019/2020 te zetten. Patrick Balemans, adviseur accommodatiezaken, is voor urgente vragen ook direct te bereiken via 0612 974 099.

