Geen ontheffing voor afgekeurd kunstgrasveld vv SVM

Vv SVM in Munstergeleen heeft een probleem. De gemeente Sittard-Geleen moest het kunstgrasveld onlangs door de KNVB laten keuren. En de bond keurde het veld van de club af en verleent geen ontheffing.

Het veld werd inderdaad afgekeurd en nu mag vv SVM er geen wedstrijden meer op spelen. Het is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

SVM krijgt geen ontheffing

Volgens voorzitter Martin Dormans stelt de KNVB zich hard op. “Een veld is namelijk goedgekeurd of afgekeurd. En in het laatste geval krijgt een club geen ontheffing om er toch op te mogen spelen. De gemeente Sittard-Geleen en de sportstichting hebben geprobeerd de KNVB op andere gedachten te brengen. Maar dat is niet gelukt.”

De club, met wat oudere jeugd en drie seniorenteams kan nu maar over één grasveld beschikken. Maar ook dat grasveld verkeert niet in een al te beste staat. De sportstichting gaat er nu alles aan doen om dat veld bespeelbaar te maken.

Het is maar de vraag hoe dat natuurgrasveld zich zal houden met zo’n intensieve bespeling. Het zou kunnen dat het op een zeker moment ook dit veld ook niet meer gaat. In dat geval moeten de teams van vv SVM hun wedstrijden elders in de gemeente spelen.

Toplaag of ingrijpende renovatie

De gemeente laat nu onderzoeken of alleen de toplaag van het kunstgrasveld vervangen moet worden. Maar het net zo goed zijn dat er een meer ingrijpende renovatie nodig is. Er zal hoe dan ook nog wel wat tijd overheen gaan voordat de gemeente iets aan het veld laat doen.

Dormans gaat er dan ook vanuit dat zijn club er in de competitie 2019/2020 thuis niet meer op kunstgras voetbalt. Voor de jongste jeugd heeft de club als oplossing om voorlopig op het voormalige veld bij de school te voetballen.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron 1Limburg