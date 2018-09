HV Weert velden afgekeurd en dus niet op tijd klaar

De ondergrond voor de nieuwe kunstgrasvelden van hockeyvereniging HV Weert is afgekeurd. Daarmee is de 800 leden tellende club in Limburg nu met een serieus probleem opgezadeld.

Hockeyvereniging Weert moet toernooien afgelasten, wedstrijden verzetten en elders gaan trainen. De nieuwe kunstgrasvelden op het sportpark zijn namelijk niet op tijd speelklaar.

Aannemer in gebreke gesteld

“De ondergrond van de kunstgrasvelden is door een Duitse onderaannemer gelegd”, stelt een woordvoerder van de gemeente Weert. “En omdat de gemeente de opdrachtgever voor de aanleg van de velden is, heeft Weert de aannemer in gebreke gesteld.”

De 35 mm dikke onderlaag, een zogeheten ET Decke (een mix van rubber en steenslag) is niet goedgekeurd door de keuringsdienst van de KNHB. Deze laag werd wel goedgekeurd op de onderdelen schokabsorptie, treksterkte en balstuit maar niet op vlakheid.

Oneffen overgangsnaden

Door een aantal oneffenheden bij de overgangsnaden zijn beide velden op dit punt afgekeurd. En herstel van deze naden heeft niet het resultaat opgeleverd waar de gemeente Weert en HV Weert vooraf voor hebben gekozen.

Samen met de aannemer is nu een oplossing bedacht die er voor moet gaan zorgen dat er straks twee matten liggen die voor 100% kunnen worden goedgekeurd. Het is wel zo dat de hockeybond een aanvullende keuring voor deze oplossing heeft aangevraagd.

E-layer proefvlak

HV Weert heeft onlangs op veld 2 een proefvlak laten aanbrengen van 8 mm E-layer. Deze laag is samengesteld uit een mengsel van rubber en polyurethaan. Dit mengsel wordt altijd specifiek afgestemd op de wensen en het gebruik van de opdrachtgever.

Dit proefvlak is begin september goedgekeurd en de Duitse aannemer heeft de materialen om deze extra laag te kunnen maken, al laten aanvoeren. HV Weert wacht nu nog op de mensen en het materieel die de laatste werkzaamheden gaan uitvoeren.

