Betonplaat met opstaande rand voorkomt SBR-lekkage

Zink in rubbergranulaat zou in de bodem wegspoelen en grond- en oppervlaktewater rond sportvelden vervuilen. Daarom ging de gemeente Den Haag op zoek naar een oplossing.

Betonplaat met opstaande rand

Den Haag benaderde enkele partijen om mee te doen aan een pilot met betonplaten met een opstaande rand. Den Haag wilde met zo’n type betonplaat het SBR op het sportveld houden.

“Samen met de gemeente en de KNVB werd een proefopstelling gemaakt die prima voldeed”, vertelt André Veerkamp van Zwaagstra Beton. “Onlangs liet Emmen daarom dit type betonplaat bij DZOH neerleggen.”

Sportclubs wakker geschud

RKSV GDA en de Koninklijke HCVV pasten in 2018 als eersten de betonplaat met opstaande rand toe. Veerkamp: “Door de publiciteit rond deze velden, werden ook andere sportclubs en gemeenten wakker geschud. Wij konden ineens bij allerlei bedrijven langs en iedereen wilde alles over de platen weten. Ook de gemeente Emmen.”

Extra budget

Een van de velden van DZOH in Emmen was door de KNVB afgekeurd en onbespeelbaar verklaard. Sweco stelde daarom voor de club een uitvoeringsplan op. Veerkamp noemt de rand “slechts een simpele toevoeging aan de betonplaat. Maar Emmen maakte extra budget vrij en pakte zo meteen het uitspoelen van SBR rond het veld aan.”

Noodzaak tot maatregelen

Na de pilot in het najaar van 2018 liet de gemeente Den Haag de betonplaat met opstaande rand ook in het moederbestek opnemen. “En het eindresultaat zag er keurig uit”, stelde Veerkamp. “Onlangs zagen wij ook in Den Bosch een bestek langskomen voor betonplaat met opstaande rand.”

Zwaagstra Beton is nu bekender geworden in de sportwereld. “Wij hebben door de publiciteit veel nieuwe aanvragen ontvangen. Deze nieuwe plaat heeft echt iets teweeggebracht in de sportmarkt.”

“Veel bestekken voor de aanleg van kunstgrasvelden bevatten nu betonplaat met opstaande rand. Gemeenten en clubs vinden het echt noodzakelijk om dit probleem aan te pakken.”

