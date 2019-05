Vv Tongelre tribune krijgt na 13 jaar een voetbalveld

De eenzame tribune van vv Tongelre (2009) in Eindhoven krijgt in 2022 eindelijk een hoofdveld. De gemeente legt voor de tribune een veld aan zodra de kunstgrasvelden moeten worden vervangen.

Het kan een jaar of 13 duren maar vv Tongelre in Eindhoven krijgt dan toch een hoofdveld voor de stoeltjestribune.

Vlakte met onkruid

Vanaf de tribune kijk je nu uit over een vlakte met puin en onkruid. Het sportpark is nooit afgemaakt omdat RKVV Tongelre zieltogend was. Begin 2018 stond de club zelfs op omvallen. Maar een groep Tongelrenaren kreeg van de gemeenteraad een jaar om de club, met een grote huurschuld, er weer bovenop te krijgen.

Schuld en huur betalen

Sportwethouder Stijn Steenbakkers constateert dat de club zich aan alle afspraken heeft gehouden. “Maar komend seizoen moet de huur weer opgebracht worden. En in 2020 moet de club starten met het afbetalen van de schuld.” Steenbakkers denkt overigens dat de werkgroep het lek boven water heeft.

“Het aantal leden bij vv Tongelre groeit weer licht en die groei zet naar verwachting door. Eindhoven gaat namelijk flink bouwen in de wijk”, aldus Steenbakkers. “Maar de club moet de afspraken blijven nakomen anders kan de gemeente haar belofte intrekken.”

Vv Tongelre wordt een vitale vereniging

De club zet nu stappen richting een ‘vitale vereniging’. “Wij zien dat de club zich positief ontwikkelt omdat vrijwilligers er veel energie in steken. En dat ondersteunen wij, net zoals wij dat bij andere clubs doen”, aldus Steenbakkers.

Maar ook het sportpark van vv Tongelre moet het straks niet alleen meer van het voetbal hebben. Want andere gebruikers zoals de PSV Foundation, helpen om de huur op te brengen.

Rolstoelbaan

Eindhoven vervangt de kunstgrasvelden en legt dus een hoofdveld aan. De gemeente legt binnenkort ook alvast een openbaar grasveld aan, tegelijkertijd met een rolstoelbaan om het sportpark toegankelijk te houden. Het bestuur van vv Tongelre is blij met het vertrouwen van de gemeente.

Follow @Allesportzaken