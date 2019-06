LUXimprove wint tender sportveldverlichting

De Groene Club heeft LUXimprove geselecteerd als winnaar van een tender voor de aanleg van LED-veld- en -baanverlichting. De Groene Club wil binnen 2 jaar minimaal 300 clubs met verduurzaming van hun accommodatie helpen.

LED-sportveldverlichting is een van de maatregelen binnen het concept. De Groene Club heeft een pilot gedaan bij twintig voetbal-, vijf hockey- en vijf tennisclubs in drie provincies.

Keuze uit vier aanbieders

​Voor de tender hadden vier aanbieders van LED-sportveldverlichting zich aangemeld. Voor inschrijving waren de selectiecriteria al door Nobralux en KYBYS opgesteld. Het doel was om in de pilot de beste prijs-kwaliteitverhouding voor negen sportclubs boven water te krijgen.

Het Licht2-armatuur van Sport Technologies kwam als beste naar voren uit de vergelijking voor de verlichting van sportvelden en -banen. LUXimprove verkoopt en plaats de producten van Sport Technologies in Nederland.

De Groene Club stelde ook eisen aan de uitvoerende partij, het plan van aanpak en de uitvoering. Over een aantal maanden evalueert en beoordeelt de club de procedure en of LUXimprove naar verwachting presteert.

Slim financieren via LUXimprove

“LED-verlichting helpt sportclubs flink om energiekosten te besparen. Clubs kunnen een overstap vaak slim financieren. Daarvoor hoeven zij jaarlijks doorgaans geen extra kosten te maken”, stelt commercieel directeur Joran de Witte van LuxImprove.

“Dat wij het vertrouwen van de Groene Club hebben gekregen is een mooie erkenning van onze aanpak”, stelt De Witte. “Wij kunnen sportclubs helpen met hun veldverlichting maar ook met de verduurzaming van de rest van de accommodatie.”

BOSA-subsidieregeling

De Groene Club verwacht in 2019 veel aanvragen van sportclubs voor de BOSA-subsidieregeling. Jaarlijks is daarvoor een budget van 87 miljoen euro beschikbaar. Per 17 mei jl. was er al voor 49,5 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Bij een aantal aanvragers is door de RVO, voorafgaand aan een toewijzing, eerst om meer informatie gevraagd. De eerste projecten van de deelnemende clubs worden in de komende maanden opgeleverd.

