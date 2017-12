Oude veld Heracles Almelo ligt nu bij vv ‘s-Heerenbroek

Bij vv ‘s-Heerenbroek is onlangs een nieuw trainingsveld in gebruik genomen. Clubvoorzitter Piet van der Sluis en sportwethouder Geert Meijering namen de opening van “een van de beste kunstgrasvelden in de regio” voor hun rekening.

Er kwam nogal wat bij kijken voordat vv ‘s-Heerenbroek op een eigen kunstgrasveld konden voetballen. Maar een speech van een jeugdspeler richting wethouder Meijering bracht succes.

Ludieke actie

Aanvankelijk was de gemeente Kampen niet van plan om geld uit te trekken voor een kunstgrasveld in ‘s-Heerenbroek. Maar de staat van het trainingsveld werd steeds slechter. Dus kwam het D1-team op 29 april met een ludieke actie.

Zwemkleding vergeten

Wethouder Meijering kreeg een boek met foto’s van jeugdspelers met water-gerelateerde spulletjes. Een speech van een jeugdspeler deed de rest. “Ik moet 25 minuten fietsen om naar de club te komen. Onderweg realiseerde ik mij dat ik de verkeerde kleren bij me had want ik was mijn zwemkleding vergeten.”

Boodschap kwam over

Die boodschap trok de wethouder over de streep en niets leek de komst van kunstgras nog in de weg te staan. Totdat de rubberkorrel discussie op gang kwam. Dat leverde een flinke vertraging op. Maar uiteindelijk pakte die voor vv ‘s-Heerenbroek gunstig uit.

Veld van Heracles Almelo

Via Greenfields kreeg voorzitter Van der Sluis er lucht van dat het veld van Heracles Almelo eruit ging. Het was niet voldoende voor een volledig veld maar wel voor een kleiner kunstgrasveld. Ook het shock pad en de verende onderlaag konden worden overgenomen.

Hulp regionale bedrijven

Daarmee heeft vv ‘s-Heerenbroek een uniek en eigenlijk FIFA-gecertificeerd kunstgrasveld. Het is niet gekeurd omdat het te klein is, maar het haalt alle waarden met gemak. Bij voorzitter Van der Sluis overheerst een gevoel van trots. Op alle vrijwilligers en op alle regionale bedrijven die de club belangeloos hebben geholpen.

