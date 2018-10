Rulec gaat van Tennisforce I naar Tennisforce II banen

De Limburgse TC Rulec in Heythuysen moest de Tennisforce I banen na 16 jaar vervangen. De leden zijn tevreden met deze ondergrond maar de banen voerden het regenwater steeds minder goed af.

TC Rulec ging samen met baaneigenaar gemeente Leudal, op zoek naar een leverancier voor nieuwe gravelbanen. “Wij wilden een keuze maken tussen Smashcourt, gravel of Tennisforce.”

Goede demping

Voorzitter Frank Geukemeijer stelt dat het competitiegevoel binnen de club is toegenomen. “De leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar is bij ons sterk gegroeid. Die groep speelt gedreven, competitief maar heeft wel last van de eerste verschijnselen van lichamelijke slijtage.”

“De Tennisforce II ondergrond biedt de voordelen van gravel en heeft een erg goede demping”, zo stelt hij. “Dat maakt het een aangename ondergrond om op te spelen.” Maar wat zijn dat nou precies voor banen, Tennisforce II banen?

Gravel en EPDM

Deze banen hebben een basis van gravel en EPDM die is afgestrooid met gravel. Die combinatie zorgt voor een betere afvoer van regen en voorkomt dat de baan in de winter kapot vriest. Dit baantype kan dus het hele jaar door worden bespeeld.

Het gravel is hygroscopisch en houdt vocht beter vast. De banen drogen minder snel uit en zijn daardoor prettiger om op te spelen. De banen vereisen veel minder onderhoud, spelers kunnen erop sliden en de balafdruk blijft goed zichtbaar.

Betere demping

Met dit type baan is in Duitsland gebruikservaring opgedaan maar daar wordt in de winter minder door getennist. De schatting voor ons land is dat groot onderhoud eens in de twee à drie jaar moet worden gedaan.

Tennisforce II borduurt voort op de ervaring met de Tennisforce I banen. Een groot verschil is echter dat aan de afwerklaag van de Tennisforce II banen, EPDM is toegevoegd. “Je merkt dat de baan daardoor een betere demping heeft.”

