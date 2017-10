Nieuw banenplan van TV Carolus in Helmond

TV Carolus wil uitbreiden met twee nieuwe banen in plaats van met vier. De banen zouden op het eigen terrein van het tennispark moeten worden aangelegd, op de grens van de wijken Brandevoort en Mierlo-Hout.

Met dit alternatieve plan probeert TV Carolus eerdere bezwaren van zowel de buurt als de rechter te omzeilen.

Bijdrage van de gemeente

De gemeente Helmond heeft geen moeite met de uitbreiding en is bereid daaraan 415.000 euro bij te dragen. Dat bedrag staat al gereserveerd voor de uitbreiding en Carolus draagt zelf 210.000 euro bij. Eind oktober zal de gemeenteraad aangeven of de aanleg akkoord is.

Overlast

Een eerder uitbreidingsplan van TV Carolus sneuvelde begin dit jaar bij de Raad van State. De raad gaf omwonenden gelijk dat de gemeente de geluidsoverlast, horizonvervuiling en toenemende parkeerdrukte niet goed had ingeschat. In dit plan stonden vier banen op een leeg grasveld naast het tennispark gepland.

Wachtlijst wegwerken

In het nieuwe plan legt TV Carolus de huidige acht banen opnieuw aan, maar dan wat dichter naast elkaar. Het toegangshek van het tennispark schuift een paar meter op zodat er ruimte voor twee nieuwe banen ontstaat. Met deze uitbreiding wil de club de wachtlijst voor nieuwe leden wegwerken.

De buurt is alert

Helmond hoeft hiervoor het bestemmingsplan niet aan te passen omdat de uitbreiding op het terrein van TV Carolus blijft. De buurt zal in de gaten gaan houden of er dan niet meer geluidoverlast ontstaat. Ook wil de buurt weten wat het betekent indien de lichtmasten verplaatst worden.

Wethouder Frans Stienen

Sportwethouder Frans Stienen: “De club legt extra groen aan rondom de banen die voor geluiddemping zorgt. Ook komt er vooraf een nieuw onderzoek naar de geluidsbelasting. En de lichtmasten, dat is een kwestie van goed richten van de kappen”, stelt Stienen.

Parkeeroverlast

De gemeente Helmond gaat eventuele parkeeroverlast in de gaten houden. Er is nu voldoende parkeergelegenheid. Maar mocht het toch nodig zijn, dan gaan we kijken of plaatsen bij moeten komen.”

